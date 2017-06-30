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Как рассчитывают отпускные?

30.06.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Каким образом определяют выплачиваемую сумму, рассказали в программе «Открытый разговор».

Вадим Григорьев, практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда:
Берутся 12 месяцев, предшествующие месяцу предоставления трудового отпуска. И за эти месяцы берётся средний заработок. Если в каких-то из этих месяцев работник работал не полностью, то эти месяцы исключаются из подсчёта. После этого за соответствующий период производится расчёт среднего. И работник, как бы, получает средний заработок, среднедневной, который будет рассчитан, исходя из того среднего заработка, который он получал в течение предшествующего года.

При этом, даже, если у работника менялась заработная плата в сторону повышения, то такое повышение также будет учтено.

То есть, законодатель предусмотрел способ расчёта среднего заработка, максимально защищающий права работника, и учитывающий его заработную плату за длительный период времени.

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