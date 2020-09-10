Как регулируется создание политических партий и фондов в Беларуси? Рассказывает представитель Минюста
Новости Беларуси. Сколько времени необходимо для регистрации новой политической партии? Почему незарегистрированные общественные организации незаконны в нашей стране и какая ответственность последует в случае создания таковых или участия в них?
Ответы на эти вопросы 10 сентября даст гость студии Новости «24 часа», заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси Алексей Печкуров.
Как и в какие сроки регистрируется политическая партия
Игорь Позняк, СТВ:
Ваша епархия, я так понимаю, партии, общественные объединения, фонды и так далее. Предстоящая конституционная реформа, о которой в том числе и Президент наш говорил, предполагает широкое партийное строительство. Вы ожидаете некого всплеска регистраций политических партий?
Алексей Печкуров, заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси:
Вообще по практике увеличение количества документов о государственной регистрации политических партий, как правило, происходит перед выборами. Перед выборами в представительные органы нашей страны.
Политические партии не вправе выдвигать своих кандидатов в Президенты. И в связи с этим перед выборами Президента, как правило, не происходит значительного увеличения документов о государственной регистрации политических партий.
Игорь Позняк:
Как это происходит? Некая группа хочет зарегистрировать политическую партию. Что для этого нужно сделать? Какое время это может занять?
Алексей Печкуров:
Для этого необходимо, чтобы граждане выработали программные документы этой политической партии. Они должны собраться на учредительное мероприятие и принять решение о создании. После этого пакет документов подается в Министерство юстиции для того, чтобы он был рассмотрен на предмет соответствия этих документов требованиям закона «О политических партиях».
Игорь Позняк:
Какое это время может занять – месяц, два, полгода?
Алексей Печкуров:
Срок для рассмотрения документов о государственной регистрации политической партии – месяц. То есть в месячный срок Министерство юстиции рассматривает документы и выносит свое решение, касающееся госрегистрации политической партии.
Игорь Позняк:
Это достаточно короткий срок, по-моему.
Алексей Печкуров:
Да, срок достаточно короткий. Этот срок может быть продлен, если регистрирующий орган посчитает, что необходимо запросить какие-либо уточняющие документы, которые касаются создания политической партии.
Игорь Позняк:
За последние несколько недель поступали ли к вам обращения о регистрации политических партий?
Алексей Печкуров:
Нет. В последние дни таких документов к нам не поступало.
Какие фонды являются законными на территории Республики Беларусь
Игорь Позняк:
Новость, которая сейчас очень активно обсуждается – фонды, которые занимаются сбором финансов в поддержку разных людей. С вашей, с юридической точки зрения насколько законная деятельность подобных фондов, насколько законен сбор подобных средств и как технология вообще работает?
Алексей Печкуров:
Порядок создания и деятельности фондов в нашем государстве определен указом Президента Республики Беларусь, Гражданским кодексом, иным законодательством. При этом зарегистрированных фондов, которые имеют своими целями помощь лицам, участвующим в незаконных массовых мероприятиях либо иных аналогичных публичных актах, нет. В свою очередь деятельность фондов без государственной регистрации в нашем государстве не допускается.
Если, например, фонд имеет государственную регистрацию в нашей стране, он зарегистрирован, то его деятельность может контролироваться специальными государственными органами. То есть каким образом осуществляется финансирование этого фонда, каким образом фонд распределяет эти денежные средства. В случае же незарегистрированного фонда такой контроль осуществляться не может, а это, в свою очередь, может способствовать обогащению лиц, которые имеют отношение к расчетным счетам таких как бы созданных фондов.
Игорь Позняк:
Иными словами, эти деньги могут пойти не адресату, не так, как заявлено.
Алексей Печкуров:
Да. Люди, которые обладают правом управления расчетных счетов этих фондов, могут распределять их на цели, не соответствующие тому, как это было заявлено первоначально.
Какое наказание предусмотрено за создание незарегистрированного фонда
Игорь Позняк:
Те самые фонды, которые появились на фоне некоторых протестных настроений, – у вас хоть один из них был зарегистрирован? Деятельность хотя бы одного такого фонда в Беларуси законна на данный момент?
Алексей Печкуров:
Нет, деятельность таких фондов незаконна, потому что ни один из них с подобными целями не зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Игорь Позняк:
Какое наказание, коль это незаконно, предполагается для инициаторов подобных сборов средств?
Алексей Печкуров:
Законодательство Республики Беларусь предусматривает административную ответственность за совершение данных правонарушений. Правом составления протоколов по данному административному правонарушению обладают должностные лица органов юстиции и органов внутренних дел.
Игорь Позняк:
Иными словами, те, кто хочет каким-то образом кому-то помочь, – делайте это в законной плоскости, иначе ваши деньги могут пойти совсем не туда, куда вы думаете. Я правильно выражаюсь?
Алексей Печкуров:
Да, это так.
«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси
Новости Беларуси. Десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Митингующие выступили против вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа. Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.
На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц.
На пикете у посольства люди призывали оставить нашу страну в покое.
Видно, что это внешнее. Другие страны пытаются влезть в дела нашей страны. Это непозволительно, так не должно быть ни в какой стране.
Я возмущена тем, что наших молодых людей направляют из Польши. Почему мы должны это терпеть?
Мы хотим преподать небольшой урок истории послу Польши, потому что Министерство иностранных дел намекает, что все-таки Беларусь, Гродно… Мы их так просто не отдадим.
Пикет сегодня, 2 сентября, прошел в Гродно возле польского консульства. Жителей региона настораживают учения НАТО прямо у государственной границы и те разговоры о якобы намерении отрезать Гродненскую область от общего пирога.
Нам решать, как здесь жить, с кем жить и как воспитывать наших детей. В обиду наших детей мы не дадим и не дадим использовать их в своих целях.
Мы высказываем свою позицию, что наша Беларусь должна решать свои проблемы и свою судьбу самостоятельно. Мы не хотим, чтобы в наши внутренние дела вмешивались, особенно из-за рубежа.
В ближайшие дни митинги «За Беларусь!» будут организованы и в других городах. Высказать свою позицию в поддержку стабильности и спокойствия в нашей стране могут все граждане.