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Как регулируется создание политических партий и фондов в Беларуси? Рассказывает представитель Минюста

10.09.2020 - 20:00

Новости Беларуси. Сколько времени необходимо для регистрации новой политической партии? Почему незарегистрированные общественные организации незаконны в нашей стране и какая ответственность последует в случае создания таковых или участия в них?  

Ответы на эти вопросы 10 сентября даст гость студии Новости «24 часа», заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси Алексей Печкуров.

Как и в какие сроки регистрируется политическая партия

Игорь Позняк, СТВ:
Ваша епархия, я так понимаю, партии, общественные объединения, фонды и так далее. Предстоящая конституционная реформа, о которой в том числе и Президент наш говорил, предполагает широкое партийное строительство. Вы ожидаете некого всплеска регистраций политических партий?  

Алексей Печкуров, заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси:  
Вообще по практике увеличение количества документов о государственной регистрации политических партий, как правило, происходит перед выборами. Перед выборами в представительные органы нашей страны.

Политические партии не вправе выдвигать своих кандидатов в Президенты. И в связи с этим перед выборами Президента, как правило, не происходит значительного увеличения документов о государственной регистрации политических партий.  

Игорь Позняк:  
Как это происходит? Некая группа хочет зарегистрировать политическую партию. Что для этого нужно сделать? Какое время это может занять?  

Алексей Печкуров:
Для этого необходимо, чтобы граждане выработали программные документы этой политической партии. Они должны собраться на учредительное мероприятие и принять решение о создании. После этого пакет документов подается в Министерство юстиции для того, чтобы он был рассмотрен на предмет соответствия этих документов требованиям закона «О политических партиях».

Игорь Позняк:  
Какое это время может занять – месяц, два, полгода?  

Алексей Печкуров:  
Срок для рассмотрения документов о государственной регистрации политической партии – месяц. То есть в месячный срок Министерство юстиции рассматривает документы и выносит свое решение, касающееся госрегистрации политической партии.

Игорь Позняк:  
Это достаточно короткий срок, по-моему.  

Алексей Печкуров:
Да, срок достаточно короткий. Этот срок может быть продлен, если регистрирующий орган посчитает, что необходимо запросить какие-либо уточняющие документы, которые касаются создания политической партии.

Игорь Позняк:  
За последние несколько недель поступали ли к вам обращения о регистрации политических партий?  

Алексей Печкуров:
Нет. В последние дни таких документов к нам не поступало.  

Какие фонды являются законными на территории Республики Беларусь

Игорь Позняк:  
Новость, которая сейчас очень активно обсуждается – фонды, которые занимаются сбором финансов в поддержку разных людей. С вашей, с юридической точки зрения насколько законная деятельность подобных фондов, насколько законен сбор подобных средств и как технология вообще работает?  

Алексей Печкуров:
Порядок создания и деятельности фондов в нашем государстве определен указом Президента Республики Беларусь, Гражданским кодексом, иным законодательством. При этом зарегистрированных фондов, которые имеют своими целями помощь лицам, участвующим в незаконных массовых мероприятиях либо иных аналогичных публичных актах, нет. В свою очередь деятельность фондов без государственной регистрации в нашем государстве не допускается.

Если, например, фонд имеет государственную регистрацию в нашей стране, он зарегистрирован, то его деятельность может контролироваться специальными государственными органами. То есть каким образом осуществляется финансирование этого фонда, каким образом фонд распределяет эти денежные средства. В случае же незарегистрированного фонда такой контроль осуществляться не может, а это, в свою очередь, может способствовать обогащению лиц, которые имеют отношение к расчетным счетам таких как бы созданных фондов.  

Игорь Позняк:  
Иными словами, эти деньги могут пойти не адресату, не так, как заявлено.  

Алексей Печкуров:  
Да. Люди, которые обладают правом управления расчетных счетов этих фондов, могут распределять их на цели, не соответствующие тому, как это было заявлено первоначально.  

Какое наказание предусмотрено за создание незарегистрированного фонда

Игорь Позняк:
Те самые фонды, которые появились на фоне некоторых протестных настроений, – у вас хоть один из них был зарегистрирован? Деятельность хотя бы одного такого фонда в Беларуси законна на данный момент?

Алексей Печкуров:
Нет, деятельность таких фондов незаконна, потому что ни один из них с подобными целями не зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Игорь Позняк:
Какое наказание, коль это незаконно, предполагается для инициаторов подобных сборов средств?

Алексей Печкуров:
Законодательство Республики Беларусь предусматривает административную ответственность за совершение данных правонарушений. Правом составления протоколов по данному административному правонарушению обладают должностные лица органов юстиции и органов внутренних дел.

Игорь Позняк:
Иными словами, те, кто хочет каким-то образом кому-то помочь, – делайте это в законной плоскости, иначе ваши деньги могут пойти совсем не туда, куда вы думаете. Я правильно выражаюсь?

Алексей Печкуров:
Да, это так.

Люди в материале: Алексей Печкуров, Игорь Позняк
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«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси

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Новости Беларуси. Десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Митингующие выступили против вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа. Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.  

На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц.  

На пикете у посольства люди призывали оставить нашу страну в покое.  

Видно, что это внешнее. Другие страны пытаются влезть в дела нашей страны. Это непозволительно, так не должно быть ни в какой стране.  

Я возмущена тем, что наших молодых людей направляют из Польши. Почему мы должны это терпеть? 

Мы хотим преподать небольшой урок истории послу Польши, потому что Министерство иностранных дел намекает, что все-таки Беларусь, Гродно… Мы их так просто не отдадим.  

Пикет сегодня, 2 сентября, прошел в Гродно возле польского консульства. Жителей региона настораживают учения НАТО прямо у государственной границы и те разговоры о якобы намерении отрезать Гродненскую область от общего пирога.  

Нам решать, как здесь жить, с кем жить и как воспитывать наших детей. В обиду наших детей мы не дадим и не дадим использовать их в своих целях.  

Мы высказываем свою позицию, что наша Беларусь должна решать свои проблемы и свою судьбу самостоятельно. Мы не хотим, чтобы в наши внутренние дела вмешивались, особенно из-за рубежа.   

В ближайшие дни митинги «За Беларусь!» будут организованы и в других городах. Высказать свою позицию в поддержку стабильности и спокойствия в нашей стране могут все граждане.  