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Как реставрируются древние книги: мастер-реставратор Андрей Крапивка о судьбе бумажного долгожителя

04.09.2017 - 13:11

Можно ли получить вторую жизнь спустя 400 лет? Попав в руки реставратора Андрея Андреевича Крапивки, пожалуй, можно. И это не чудо, а работа, подкреплённая сорокалетним опытом. В качестве примера – Евангелие 1600 года из типографии братьев Мамоничей в Вильно. Сейчас книга выглядит помолодевшей на сотни лет. И всё благодаря восьмимесячному труду по спасению раритета.

Экземпляров книги в мире около 70. Но судьба этого сложилась успешно ещё в сороковые годы прошлого века, когда в старообрядческой общине на Браславщине ей подарили новый переплёт. Не родной, большего размера, но тем не менее, именно поэтому ни одного листочка не было утрачено.

406 листов! И каждый отдельно отмачивался в растворе несколько часов, чтобы исчезла желтизна и загрязнения. А потом – сушка между слоями шерстяной ткани, которая равномерно забирает влагу.

После удаления запертых в граните науки насекомых, листы подсвечивались и укреплялись. Словно на приёме у доктора, для каждого выписывался свой рецепт.

Отпрессованные и соединённые по принципу тетради парные листы отправились на переплётный станок. Там мастер скрепил их нитью и сшил на шнурах в единую книгу.

В конце реставрации Евангелие обросло новой кожей и ремешками с пряжками. Вот в таком обновленном виде настоящее книжное произведение искусства готово к презентации. Она состоится на открытии выставки к 500-летию белорусского книгопечатания в Национальном художественном музее 20 сентября.

А пока раритет ждёт своего выхода в свет, подумайте: бережно ли вы относитесь к книгам? 

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