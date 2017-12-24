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Как россиянке, живущей в Беларуси, получить детское пособие

24.12.2017 - 16:23

Новости Беларуси. Вопрос от зрителя программы «Открытый разговор».

Вероника (г. Минск):
Я – гражданка России, но постоянно живу в Беларуси. Могу ли я претендовать на пособие по уходу за ребёнком?

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Право на пособие по уходу за ребёнком имеют граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь.

Это – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.

Право на пособие также имеют лица, временно проживающие в Республике Беларусь, если они уплачивают обязательный взнос на социальное страхование.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Причём, срок выплаты должен быть не менее, чем 6 месяцев.

Илона Волынец, СТВ:
Но при этом мама обязательно должна работать.

Наталья Навроцкая:
Если мама не работает, но она живёт постоянно в Республике Беларусь, имеет вид на жительство, то она получает пособие по уходу за ребёнком в Фонде социальной защиты, как неработающая гражданка Республики Беларусь.

Илона Волынец:
А, если ребёнок родился в Беларуси, но некоторое время вместе с мамой проживает за рубежом.

Наталья Навроцкая:
Ребёнок должен быть фактически проживающим на момент подачи заявления. То есть, не кратковременные приезды время от времени, а жизнь за границей. А он должен жить у нас в стране.

Декретницы: «Открытый разговор»

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