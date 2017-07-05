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Как сдать ЦТ по математике на 100 баллов: опытом поделились те, кто сделал это в 2017

05.07.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Вступительная кампания подходит к своему завершению. Все, кто не прошел централизованное тестирование в основные дни, могут это сделать в резервные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл несколько недель назад сдал ЦТ по математике. Готовился он к нему много лет – и результат не разочаровал. Компьютер показывает 100 баллов.
В своей родной школе сейчас с удовольствием обсуждает результаты с другом Сашей. Он тоже получил 100 баллов и тоже по математике. Оба видят свое будущее в программировании.

Основное тестирование уже закончилось, остались только резервные дни. В этом году абитуриентов было более 250 тысяч. Нашлись и такие, кого удалили из аудиторий – всего 20 человек.

Кирилл Голубев:
Самое сложное было – доказать себе, что ты уверен в этом и знаешь всё, чтобы не сделать ошибки на глупом месте и не исправить правильное на неправильное.

Александр Щербицкий:
Я был очень рад за себя и за своего учителя, который мне помог подготовиться. С какой-то стороны, это и его успех тоже.

как сдать цт по математике на 100 баллов: опытом поделились те, кто сделал это в 2017

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