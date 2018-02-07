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Как сдать ЦТ? Секреты успеха от тех, кто набрал 100 баллов

07.02.2018 - 09:47

Не за горами один из главных экзаменов любого школьника – централизованное тестирование, успешная сдача которого подарит заветную путевку в мир студенчества. Сегодня система образования дает шанс любому ученику подготовиться на высшем уровне. А новая форма репетиционного тестирования позволяет проходить тесты на компьютере дистанционно!

 

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
По всем 15 предметам каждый абитуриент, порешав тест, может увидеть, что он решил неправильно.

Каждую ошибку сопровождает правильный вариант ответа. Тут же абитуриент видит ссылку на нужную литературу и даже параграф в учебнике, чтобы повторить и убрать пробел в знаниях.

Юрий Миксюк:
Конечно же, целесообразность это сделать таким образом, чтобы на бесплатной основе дать возможность любому, кто по каким-то причинам имеет, может быть, затруднения или не может куда-то поехать, пройти, и он все это может проделать в школе.

С помощью новых технологий будущий студент учится правильно заполнять бланки теста и делать акцент только на задании. Но так ли это просто, сдать ЦТ на 100 баллов?

Наталья Мищенко:
В 2016 я поступала на факультет международных отношений БГУ. По английскому я набрала 99. Русский язык я вообще не сдавала, потому что у меня был диплом на олимпиаде. И по обществу – сотку.

Английский изучала с репетитором. А к тесту по обществоведению готовилась год. Читала по параграфу в день, также были и особенные секреты запоминания.

Наталья Мищенко:
Я делала карточки, на одной стороне я писала фамилию, а на второй – самые ключевые слова, достижения этого человека, и по три в день я брала, повторяла, учила и каждый день у меня, как снежный ком, все больше фамилий было.

А главный рецепт – это не придумывать новое, доверять своему чувству и идти к заветной цели прямо здесь и сейчас.

Наталья Мищенко:
Наверное, чтобы сдать ЦТ, нужно думать как составители ЦТ. И не всегда те знания, которые у нас есть, они нужны там.

Анна, студентка первого курса Института журналистики БГУ, также стала счастливой обладательницей сертификата с заветными 100 баллами по русскому языку.

Аня сдала историю на 86 баллов. Чтобы запомнить ключевые моменты, ассоциировала их с важными событиями своей жизни, а имена – со знакомыми. С десятого класса проверяла свои знания на репетиционном тестировании.

Анна Гукиш:
Было 85 – 95, примерно, что-то такое, ну 100 никогда не было, последнее РТ, что я написала, было на 95, я думала, ну вот 95, а дальше можно 100.

Секрет Ани – уверенность в себе и поддержка близких. Если хочешь быть победителем, надо думать как победитель. 

Как сдать ЦТ? Секреты успеха от тех, кто набрал 100 баллов

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