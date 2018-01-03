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Как сделать Карту желаний?

03.01.2018 - 10:51

В программе «Большой город» рассказываем, как создать Карту или по-другому – коллаж желаний просто.

Нужно взять ватман и наклеить наиболее откликающиеся сердцу картинки из журналов. Но и в этом есть свой секрет.

Евгения Тюленева, финалистка конкурса «Мисс мира PLUS SIZE»:
Самое важное – понять ваше ли это желание. Потому что если желание не исполняется, скорее всего, вы его не очень хотите.

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