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Как сделать так, чтобы новый этап в жизни первоклассников прошёл без стрессов?

01.08.2017 - 10:30

Ровно месяц остаётся до нового учебного года. Для многих ребятишек школьный звонок прозвучит впервые. Это важный и торжественный момент в жизни не только первоклассников, но и их родителей. Малышам предстоит период адаптации к новому распорядку дня, к новому коллективу, новым правилам и школьным заботам. Как сделать так, чтобы новый этап в жизни первоклассников прошёл максимально гладко?  Подробнее – Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии. 

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