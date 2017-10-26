новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов

26.10.2017 - 21:14

Новости Беларуси. С 26 октября дня подорожало топливо на отечественных АЗС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на бензин выросла на 2 копейки, дизтопливо и газ не подорожали.

В Белнефтехиме отметили, что рост стоимости зависит от увеличения цены на нефть на мировых рынках (там она достигла отметки в 59 долларов за баррель). Еще одним фактором стала цена на топливо в соседних странах: в той же России она выше.

Несколько советов о том, как сэкономить на бензине: престаньте агрессивно вести себя за рулем, приведите в порядок топливную систему автомобиля, хорошенько продумайте маршрут. Ну и получите, наконец, скидочную карточку на вашей любимой заправке.

Больше новостей экономики за 26 октября здесь.

Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод
История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод
На автосалоне в Токио представят резиновый автомобиль
На автосалоне в Токио представят резиновый автомобиль
Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска
Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска
День без автомобиля отметили в Минске большим велопробегом
День без автомобиля отметили в Минске большим велопробегом
День машиностроителя отметят в Беларуси 24 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«День без автомобиля»: какие улицы будут закрыты 22 сентября
«Правила были рассчитаны на телефоны без громкой связи»: можно ли разговаривать по мобильному за рулём?
Фото: УВД Гродненского облисполкома. Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Две семьи из Гродно лишились автомобилей во время отдыха в Европе
Все новости по теме Автомобили
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru