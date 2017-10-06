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Как смастерить из 2 полушарий глобуса светильник и часы?

06.10.2017 - 12:33

Если уроки географии в вашей жизни – прошедший этап, но этот чудесный агрегат, символизирующий былую школьную эпоху все еще жалко выбросить…

Мы предлагаем посмотреть на него под другим углом и расширить масштабы его применения.

Из 2 полушарий мы смастерим часы и светильник. Для светильника нам понадобится два вида краски, резак, клей, кисти, лампочка, декоративный шнур, трафарет на самоклеющейся плёнке и патрон со шнуром.

Первым делом разрезаем глобус пополам.

В образовавшейся полусфере вырезаем  отверстие, через которое будет проходить патрон. И окрашиваем ее изнутри.

Надписи или узоры, не спрятанные под краской, станут легким напоминанием о прошлой жизни новоиспеченного светильника.

Облачаем наружную сторону сферы краской. Избавляемся от остатков трафарета. Периметр светильника украшаем тесьмой. Завершаем наш светильник, вставляя патрон в отверстие. Оставляем завершенную работу до полного высыхания.

Пока сохнет светильник, мы превратим вторую часть глобуса в часы. Для этого нам понадобится: часовой механизм со стрелками, краска, дрель, декоративные шнуры и кисточка.

Ох, как и чесались руки в те далекие школьные времена, что то подрисовать на этой миниатюрной копии нашей планеты, добавить новых красок, не так ли? Прямо сейчас у вас будет такая возможность. Смешиваем 2 контрастных цвета: графичный черный и белоснежный. Добившись мягкого темного  оттенка, разукрашиваем океан, не затрагивая сушу.

Чтобы часы показывали время, установим часовой механизм с помощью клея.

Не забываем сделать перед этим отверстие для крепления стрелок.

Как видите, подарить новую жизнь старым вещам очень просто. Удачных вам переделок!

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