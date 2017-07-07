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Как смастерить кофейный столик для дачи из подручных материалов?

07.07.2017 - 12:01

Вести беседы за завтраком на летней террасе – мечта любого городского жителя. А, чтобы создать на своем приусадебном участке настоящую загородную сказку всем на зависть, мы предлагаем вдохновиться идеями нашего специалиста – дизайнера интерьеров Алены Булатой.

Удивлены таким сочетанием материалов? Совместить несовместимое? А почему бы и нет! Весь секрет – в отделке. Немного терпения и волшебство преображения случится прямо на ваших глазах. Россыпь лепестков, орехов и камней должна покрыть края столика, оставляя середину нетронутой. Эко-украшения усаживаем на клей.

Красочный фонтан превращает предметы  в гармоничное трио в стиле «голд».Тонкая вуаль из лака – для пущего блеска! Вуаля!

Вдохновляйтесь и творите вместе с нами. А новые сюжеты нашей загородной сказки смотрите ровно через неделю.

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