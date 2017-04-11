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Как сочиняет песни Бьянка: «Иногда в самолёте могу написать слова»

11.04.2017 - 21:52

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фантастическая история – ты все эти песни пишешь сама. Очень трогательные эти истории. Как это у тебя технически происходит? Ты садишься к инструменту, к роялю? Берёшь виолончель? Или пишешь там в блокнотик?

Бьянка, певица:
Виолончель я беру, к сожалению, крайне редко. Я уже не играю так хорошо, как играла. Можно сказать, что я не умею играть уже сейчас. А по поводу песен – да.

Я сажусь за фортепиано и играю.

Как правило, я сразу пишу музыку, а потом слова. Как правило. Иногда бывает иначе. Иногда, бывает, в самолёте могу написать слова, потом подбираю музыку.  

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