За окном – февраль, а значит, самое время задуматься о «цветочном рае»на своей даче. Как создать оранжерею в домашних условиях? Секреты рассады – в сюжете корреспондента СТВ – Анастасии Макеевой.
За окном – февраль, а значит, самое время задуматься о «цветочном рае»на своей даче. Как создать оранжерею в домашних условиях? Секреты рассады – в сюжете корреспондента СТВ – Анастасии Макеевой.
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