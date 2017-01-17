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Как создавали Дудутки и где находится амбар-юморист: архитектор Сергей Сергачёв отвечает на «Простые вопросы»

17.01.2017 - 23:13

Сергей Сергачёв, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

С большим уважением хочу представить вам лауреата премии «За духовное возрождение», заведующего кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета, доктора архитектуры, профессора Сергея Алексеевича Сергачёва. Добрый вечер! Спасибо, что добрались к нам, и те, кто видел церемонию вручения, знают, как это непросто для Вас. Но Вы выбрали преодоление. Это – Ваш жизненный ход?

Сергей Сергачёв, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ:
Ну, а куда деваться? Понимаете, когда врачи ставят диагноз, что будешь лежать и мечтать, чтобы, хотя бы, в колясочке до кухни доехать – надо сопротивляться, упираться. У меня получилось. Оно по-разному бывает, у кого-то не получается. Но считают врачи, что я какую-то такую особую силу воли проявил – получилось.Сергей Сергачёв и Егор Хрусталёв
Вы специально заставляете себя больше двигаться, чем могли бы?

Сергей Сергачёв:
Вы знаете, когда операции были на позвоночнике, и когда лежал в реанимации после второй операции, хирург с утра прибежал: «Ну, и как там результат?» Посмотрел. Он, честно говоря, не очень остался доволен, я это понял. Ничего этого не сказал, но сказал, главное, наверное: «Понять должен самое главное: что прежде было – не будет.

То есть, жизнь начинается сначала. И всё будет идти через боль.

Если болит – значит, идут процессы восстановления. Вот, когда ничего не чувствуешь и ничего не болит – вот это плоховато».

Ваша целеустремлённость вызывает колоссальное уважение, но не только это. Вот посмотрите, Сергей Алексеевич, для человека несведущего, наверное, удивительно несколько: премию «За духовное возрождение» получает архитектор. Это только для тех, кто не знает, чем вы занимались всю свою жизнь – как раз-таки, историей и сохранением культурного наследия Беларуси. И формальным поводом является эта уникальная книга «Народное зодчество Беларуси. История и современность». Причём, парадоксальным является то, что здесь слово «современность» в самом начале. По идее, то, чем должны заниматься историки – занимается архитектор. Егор Хрусталёв
Сергей Сергачёв:
Но историк архитектуры занимается. Тут соединилось всё.  

Итак, почему современность? Что исторические здания, строившиеся столетиями, могут дать современности?

Сергей Сергачёв:
А как вот человек живёт где-то – вот почему рыночная площадь именно здесь? Вот почему она здесь? Почему улица такая? Почему она так протрассированна? Это же вопросы, которые пришли из глубины – 500, 600, может, 1 000 лет назад люди определили, что удобнее. А люди раньше как жили? Повыше, крепость – от врага защититься.

Попробуй заберись туда лошадке с возом товара.

То есть, улицы прокладывались так, чтобы удобней было туда попасть. И именно в этом месте и получалась эта рыночная площадь. То есть, это с давних времён. То есть, эти традиции, современность мы говорим, они присутствуют. Мы даже, может, не замечаем их, не видим, но они многое объясняют в том, что у нас сейчас есть.

Разве мы их используем? Потому что новые технологии позволяют сделать всё, что угодно.

Сергей Сергачёв:
А я Вам объясню.

В народной архитектуре самое главное, что там нет глупостей, понимаете?

Там никто не сделает ничего такого, что бы было ради такого, показушного, эффекта. Потому что люди сразу сказали бы в деревне: «Парень, что это с тобой такое происходит? У нас строят вот так, а ты решил наоборот».

Белорусские деревянные церкви
Но сейчас же много примеров.

Сергей Сергачёв:
И слава Богу, знаете ли. И хорошо. Потому что меня радует то разнообразие, которое у нас сейчас появилось вокруг. Это хорошо. Для детей наших, и нам самим нужна разнообразная среда, а не простая, такая казарменная, упрощённая. Сейчас темп жизни меняется быстро, всё решается на коротких связях. И о своей успешности человек хочет донести, фирма какая-то о своей успешности, как можно быстрее – через что? Через прекрасный офис свой.

Банк: «Да вот я, смотрите: у меня крутятся деньги, несите!»

И в архитектуре стараются это выразить. Это не только у нас, это по всему миру.  

Сергей Алексеевич, давайте, всё-таки, ещё немножко вернёмся в историю. Вот посмотрите, Вы, наверное, как специалист запросто отличите, скажем, такое крестьянское строение XVIII-XIX века, которое было построено в Беларуси от того, которое было построено в Польше, в России или, допустим, в Литве. Скажите, то, что является отличием – это вопрос культурный, культурная составляющая, скажем, какие-то культурные традиции или, всё-таки, исходя из хозяйственных необходимостей.

Сергей Сергачёв:
А всё вместе собиралось: и исторические условия, и экономика – сколько у людей средств было. Вот наша, кстати, особенность…

То, что у нас было победнее?

Белорусский быт
Сергей Сергачёв:
Не то, что победнее. Страдали часто, войны были – выгорало, уничтожали. В летописях записано: до одного дома, 300-400 домов. И, кстати, не так давно.

Можно брать Паричи тут, Любча – вот эти местечки выгорали, написано, до одного.

Так это ж 300-400 жилых домов, не считая сараев, амбаров и прочего. Надо было восстанавливаться. Но я абсолютно уверен, что каждый раз восстанавливали и что-то немножечко улучшали, по сравнению с тем, что было. Ну, по-моему, это естественно. И, конечно же, учитывали экономическую составляющую – как бы, делать только то, что действительно, реально нужно. Лишнего особо не надо. Вот особенность нашей архитектуры совершенно точная.

Ничего лишнего.

Сергей Сергачёв:
Лишнего не делали.

Белорусский быт
Я знаю, что Вы – один из создателей вот этого уникального музея архитектуры и быта Беларуси. Мы, телевизионщики, очень много там снимали: и военных историй, и иных исторических моментов, и фильмов  там много снимается. Но вот, действительно, в доме ничего лишнего нет. Но Вы сами – уютно, могли бы пожить там какое-то время?

Сергей Сергачёв:
А я фактически и живу. Когда-то купил, в 1991 году, домик в Мядельском районе. Искал, во-первых, подальше от Минска. А, во-вторых, машины не было, искал вдоль железной дороги. и поехал в те места, с которых фактически начинал изучение архитектуры Беларуси. Будслав, Кривичи – вот эти места. И в деревеньке там нашёл домик 1920 года строительства.

Делали хорошие мастера и я этот домик оставил, вот как он мне достался.

Я там стёкла вставил, но решил пока ничего не менять. Вот старая печь, грубка, пол такой. И мне интересно туда приезжать и пожить там.

Насколько мне известно, ещё на четвёртом курсе вы своему преподавателю Владимиру Чантурия, который готовил лишь первое издание «Истории архитектуры Беларуси», принесли фотографии каких-то сооружений белорусских. То есть, у Вас этот интерес был давно. Но с чего он родился?

Сергей Сергачёв:
Вы понимаете, всё моё детство прошло в Копыле. Это городок на юге Минской области, очень древний. Там Замковая гора, я жил рядом с этой горой. Курганы – лазил, все игры там происходили. Помню, дедушки рассказы, что это были большие реки.

Сейчас там ручейки такие текут, а это были реки, по которым плыли корабли.

И вот это настолько будило фантазию во мне, что интерес к истории был постоянный. И ходил, рисовал много вокруг. А это тоже – выбираешь какие-то особенные места исторические, капличка там. Это всё просилось на бумагу. И поэтому интерес к истории был. Я довольно быстро, уже в 9-ом классе я точно знал: буду архитектором. И к этому шёл целеустремлённо. Папа очень хотел, чтобы я был художником, но я, как бы, и старался, но я видел – рядом рисуют лучше. Работы лучше получаются, мои немножко похуже. Меня художником как-то не привлекло. Но архитектором – как-то быстро разобрался. Папа работал в проектной организации, приходили друзья, сидели в кухне, отмечали что-нибудь и говорили о работе. Там – планёрка, всё это мне было понятно. Пошёл в архитектуру.

И так получилось, что, в общем, почти всю свою жизнь Вы не столько стремитесь к будущему, как любой архитектор, там – «города будущего», «страны будущего», высотные дома. Вы углубились в историю.

Белорусский быт
Сергей Сергачёв:
Есть такой момент. И даже не знаю, почему это произошло. У меня хорошо всё складывалось, я работал в «Минскпроекте», хорошие объекты были и я там в авторах. Автор и на чертежах стоит моя фамилия.

Вот этот красный дом, его «Китайской стеной» даже называли – от Юбилейной площади идёт длинный.

Мы начинали – там ГАПом Замараев был. Зускин, Погорелов – это очень хорошие архитекторы меня доучивали.  Но как-то история… Вы знаете, то время – 60-ые годы – наука, это же мы коммунизм начинали строить, понимаете? Неведомое будущее. Архитектор – специальность тоже как-то ориентированная на будущее, непонятно, какой результат. Садишься сегодня делать – и куда тебя вынесет, не очень-то понятно. И это всё как-то так собралось и я попал в науку. Всё-таки, выбрал и пошла наука. А работа преподавателем высшей школы – мне кажется, это, вообще, самая лучшая профессия в мире, вообще.

Вы – один из создателей уникального музея ремёсел «Дудутки». И все, кто там бывает – и гости Беларуси, и многие белорусы, безусловно, бывали… Конечно, наверное, одно из самых ярких впечатлений – это ветряная мельница. Я знаю, что у Вас есть большой труд по поводу ветряных мельниц Беларуси. Но, насколько я понимаю, всё-таки, ветряные мельницы впервые появились, конечно, не в Беларуси. Вы же изучили этот вопрос – это, что называется, такое лицензионное производство или это наши умельцы всё это так разработали?Ветряная мельница
Сергей Сергачёв:
Нет, это отработано давно, ещё с Древнего Рима, потом Европой. Передавалось. И это же – невероятно удобно и полезно: крутится мельница. Мельник только – одна особенность. Я Вам скажу, может, и не знаете – в музеях часто их ставят: такой объект, силуэт, на фоне сфотографироваться. И интересно, когда крылья поворачиваются. Но – поставили и стоят. А что получается: ветер давит всё время, постоянно и крылья обламываются, всё-таки, не выдерживают.

Когда хозяин рядом есть – он же смотрит за ветром, он повернёт.

Так повернёт, эдак, и она может столетиями стоять. Вообще, с «Дудутками» что получилось: меня же туда позвали, Будинас Евгений позвал – вот они коровник уже ставят…

Так они ж там хотели сельским хозяйством заниматься.

Сергей Сергачёв:
Да. Выращивать экологическую продукцию и всё такое. Места я эти знал, в Дудичах уже бывал, и говорю: «Ребята, ну, смотрите – можно зарабатывать и на другом. Ваша картошечка, морковочка – самой собой, может жить, существовать, пожалуйста.

Но зарабатывать можно на мифах, на легендах.

На нереальном на чём-то, не на материальном. А то, что было тут когда-то, 100-200 лет назад. Это вот – Ельских, это – речушка, и эта легенда про Дудичи-Дудутки». Потому что историки до сих пор спорят: тут Дудутки были или в другом месте. А, по летописям, именно отсюда был чародей, вот этот наш Всеслав Чародей, полоцкий князь скакнул, на Немиге битва и Минск входит в историю. Дудутки
Вот это всё связано. И говорю: так пусть историки и спорят – это даже хорошо, это же привлекает внимание. Пусть разгораются страсти. И подсказал, но они и сами были готовы к этому – и пошла вот эта тема развиваться. И я очень доволен, потому что в то время, 1992 год, мы – столица европейского государства, к нам приезжают высокие гости, иностранцы…

Их почти некуда было возить. «Дудутки» тогда были легендой. И сейчас остаются.

Сергей Сергачёв:
И сейчас. И многие люди приезжают, и какие-то там ответы на свои вопросы, воспоминания какие-то.

У нас есть масса памятников, которые знают во всём мире и с большим удовольствием туда приезжают, фотографируются, мы ими гордимся. Но вот поделитесь своим опытом – какой из памятников, по-Вашему, наиболее недооценённый в Беларуси? Или что вот у Вас – знаете, есть такая, как бы, потайная комнатка, в которой самые интересные места в Беларуси?

Сергей Сергачёв:

Сейчас у меня душа болит за один маленький такой домик небольшой.

Я в Ошмянах выступал на конференции, это было в мае прошлого года. Кстати, Ошмянский район очень много работает по сохранению наследия – и Гольшаны, и проводит конференции периодически, сборники издаёт с историей. Там краеведческая работа поднята на очень большую высоту и уже протяжённое время, это – не разовая какая-то акция. Но, выступая на конференции, я им сказал, что вот рядом там такая есть Будённовка деревня – раньше называлась Святой Дух, но название такое, знаете…

В советские времена не прижилось бы.

Сергей Сергачёв:
Да, конечно. Переименовали. А она просто принадлежала духовным лицам и поэтому называлась Святой Дух. Её – в Будённовку, принципиально. И там было имение когда-то, сейчас оно, вроде, как бы, не нужно. И там стоит такой амбар небольшой. Маленький. Его сохранить ничего не стоит. Но он – с галереей, с подкосами, с ломаной мансардной крышей. И сохранность, в общем-то, ничего его, неплохая, но вот его бы сохранить. Понимаете, там самое главное, что сделано?

Там есть юмор. Стоечки и подкосики, которые держат балку.

И вот эти подкосики – их часто делают изогнутыми, дескать: «Мы под напряжением, мы там вот загнулись». А эти сделаны: изогнуты и сдвинуты, как будто они даже поломались. «На нас такая нагрузка, так давит на нас, но мы всё равно работаем, мы сопротивляемся». Амбар с юмором
То есть, такой вот юмор 100 лет назад, больше, люди придумали.

Сергей Алексеевич, позвольте поздравить, присоединиться ко всем поздравлениям с этой удивительной наградой, наверное, уникальной для человека Вашей профессии. Пожелать Вам здоровья большого. И вот, знаете, та жизнерадостность и увлечённость своим делом, которую Вы излучаете, я думаю, что она передаётся через экран. Во всяком случае, меня Вы удивительно поразили этим. Большое спасибо за Ваше время, всего Вам самого лучшего. 

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