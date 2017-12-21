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Как создавали песню «Ты да я, да мы с тобой»

21.12.2017 - 22:27

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:
«Ты да я, да мы с тобой» – песня из кинофильма «Тихие троечники». Вы помните, как у Вас родилась эта мелодия?

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси:
Конечно, я прекрасно помню всё это. Эта идея – предложить мне, как композитору поработать в фильме – была, естественно, кинорежиссёра.

Егор Хрусталёв:
А вот мелодия сама?

Валерий Иванов:
Когда я познакомился со сценарием этого фильма, режиссёр Вячеслав Никифоров мне сказал: «Ты расставь акценты музыкальные. А потом принесёшь мне уже какой-то материал и мы его посмотрим, и определим, где точно поставить». Но дело в том, что не было в плане написания песни, в этом фильме. А, когда уже первую серию закончили, смонтировали, оказалось, что не хватает чего-то такого цементирующего, объединяющего. И режиссёр вместе со сценаристом пришли к такому выводу, что надо написать песню.

И они взяли эту мелодию, и на эту мелодию написал сценарист Володя Потоцкий сам текст.

Егор Хрусталёв:
А правда, что там есть таинственная история про то, что песня чуть не погибла из-за оранжевых человечков? Изначально подразумевалось, что они плачут у оранжевой речки, и пришлось заменить на «грустят у оранжевой речки».

Валерий Иванов:
Да. Это всё – правда. Дело в том, что, когда принимал худсовет на киностудии эту картину, а фильм двухсерийный, и прозвучала эта песня, то некоторые члены этой комиссии сказали: «А что это такое? Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки, плачут. Что это? Это как-то пессимистично. И это наводит на мысли какие-то…» И Слава когда мне сказал, я говорю: «Я отказываюсь. Раз не идёт, не нравится, не хотят – я отказываюсь от этой песни». Он говорит: «Давай, не спеши, давай что-нибудь…»

И взяли там буквально поменяли…

И, когда прошло 2-3 недели, опять собрался худсовет, опять он принимал эту картину, сказал: «Ну, так сейчас же совсем другое дело».

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