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Как стать знаменитым журналистом: советы декана Высшей школы телевидения МГУ

15.06.2017 - 22:08

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У вас несколько больших работ под одним и тем же названием: «Как стать знаменитым журналистом». Там достаточно много об этом сказано. А, если бы я предложил Вам попытаться ответить одним предложением?

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова:
Это не только к журналистике относится, ко многим профессиям, в первую очередь, творческим. Одного слова, конечно, недостаточно, но слов будет немного. Итак, первое, прежде всего, нужно овладеть ремеслом. То есть, ты должен делать всё в журналистике не хуже любого другого из основной массы журналистов. Включая репортаж, если ты даже не очень умеешь рассказывать истории, и так далее. Это первое – ремесло.

Второй уровень – ты должен делать что-то, что тебе ближе.

Например, брать интервью или эти репортажи писать, или аналитические статьи – делать лучше, чем другие. Особенно, конечно, в своей редакции. Наконец, третий уровень – ты должен делать что-то так, лучше, чем все остальные в данной журналистике, национальной. Для Вас – это белорусская, для меня – российская. И есть четвёртый уровень – это уже такое супермастерство, когда ты делаешь то, что другие говорят: «Нет, ну это, вообще, невозможно. Как он мог раскопать этот факт? Это невозможно». Твои друзья, враги, коллеги и так далее.       

Полностью интервью смотрите здесь

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