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«Было указание построить мост 3 километра через Сиваш под огнем противника». Воспоминания ветерана ВОВ

07.05.2018 - 10:59

Арсений Люцко, ветеран Великой Отечественной войны:
Нас направили в начале 43 года на фронт, я попал на 4-й Украинский фронт. Я участвовал в форсировании Сиваша, тянули баржи по несколько десятков человек, чтобы на ту сторону привезти. Было указание построить мост 3 километра через Сиваш под огнем противника. Мы нашли место в Мелитопольском районе. Во время строительства сброшено 40 тысяч бомб, а что касается артиллерийских, там и счета не было, беспрерывно. Погибло очень много. Уложились за 20 дней, построили. И таким образом, переправили 19 корпус Т-34 танков, которые фашисты очень боялись.  

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