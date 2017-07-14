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Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар

14.07.2017 - 21:06

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» уже давно объединяет талантливых и творческих людей со всего мира. А сегодня еще и сердца тех, кто решил в эти праздничные дни связать свою жизнь друг с другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Ли Мин и Гао Ли Бин из Китая специально приехали в фестивальный Витебск, чтобы отметить свадьбу в белорусских традициях.

В Витебске только 14 июля свой брак зарегистрировали несколько десятков пар. Чувствам не мешал ни дождь, ни холодная погода.

Наталья и Александр Климович, молодожены Витебска:
Мы, наверное, особенная пара. Запланировано было ровно три дня назад. Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент, когда можно отпраздновать.

И даже погода не мешает нам классно провести этот праздник.

Кирилл и Анастасия Санжаровские, молодожены Витебска:
Это с одной стороны классно, а с другой – сложно. Потому что транспорт двигается медленно, пробки, тяжело везде подъехать.

А вообще весело. И дождь. Как всегда, наш славянский дождь.

Как только начался «Славянский базар», мы поняли, что это самый шикарный момент: в Витебске расписались десятки пар

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