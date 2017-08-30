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Как уберечь себя и своего питомца от бешенства и других болезней?

30.08.2017 - 15:11

Год назад пёс заболел сам и заразил хозяйку дерматомикозом, простыми словами – стригущим лишаем. Стригущим лишаем можно заразиться не только от собак, но и от котов.

Ещё одно заболевание, которое опасно для человека, – бешенство. Предупредить недуг помогут регулярные прививки.

Если вы заметили, что питомец плохо себя чувствует и нуждается в помощи специалиста, следует  его правильно доставить к врачу.

Не все знают, но кошки могут быть опасны для беременных женщин. Токсоплазмоз и хламидиоз – основные болезни, которых нужно опасаться. Как правило, зараза проникает к питомцам в дом из внешней среды.

Следует быть особенно внимательным к животным-найдёнышем. Они могут представлять реальную угрозу для здоровья человека. Первым делом – необходимо показать питомца ветеринару.

Как правило, не представляют угрозы для человека – декоративные домашние птицы. Кстати, не стоит забывать, что и мы можем заразить наших братьев меньших. Поэтому, если вы себя плохо чувствуете, лучше лишний раз не контактировать с питомцем.

Будьте внимательны ко своим питомцам. Не забывайте делать прививки, профилактику глистов и следите за гигиеной. Ведь нет ничего тяжелее, как видеть как твой близкий верный друг страдает от болезни.

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