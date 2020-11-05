Как уменьшить риск заражения коронавирусом? Четыре простых совета от народного врача Беларуси
Новости Беларуси. Лучше пусть и отлаженную, проверенную систему здравоохранения не напрягать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Да, у нас есть опыт и специалисты, да, медики научились лечить, да, врачи готовы и борются за каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Не хватает разве что… желания не заболеть.
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Исходя из тенденций, народный врач рекомендует:
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
Первое – конечно, вопросы, связанные с дистанцированием, они хорошо известны. Тогда, когда мы стараемся держать дистанцию полтора метра, это важно. Помещение необходимо проветривать, чтобы избавиться от этих самых дисперсных частиц, которые бывают в воздухе, что реально снижает возможность заболевания у пациентов. Не нужно забывать про гигиену рук. И, наконец, еще один очень важный момент для нас – это ношение масок. В настоящее время, с ростом заболеваемости, оно целесообразно.
Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%
Новости Беларуси. Такого количества светил медицины и ответственных за борьбу с COVID-19 во Дворце Независимости не видели пару месяцев точно – не было необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи успешно преодолели первую волну пандемии, появились образцы вакцины, кривая заболеваемости взяла тренд на снижение. Со временем те, кто еще в начале мая приходил в ужас от одного слова коронавирус, забыли и о дистанции, и о масках. Жизнь вернулась на доковидные круги своя, вернулся и вирус.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если в первую волну все люди понимали и очень активно принимали, то есть носили маски в магазинах и общественных местах, то вы, наверное, сами сейчас заметили, что почему-то это прекратилось. Хотя если два человека непосредственно носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75 %.
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