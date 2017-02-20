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Как устраивают на работу выпускников в мире: доплаты нанимателям во Франции, учебные фирмы в Норвегии

20.02.2017 - 19:46

Первое рабочее место по распределению в Беларуси – гарантия того, что молодой человек не останется на улице без работы с дипломом на руках. Как поддерживают молодых специалистов в других странах, рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

В Китае государство распределяет на первые рабочие места не всех выпускников, а только педагогов, тех, кто будет трудиться в тяжелых условиях или приехал из отдалённых регионов.Китай
Во Франции нанимателю, который взял на работу молодого специалиста, из госбюджета выплачивают материальную помощь на протяжении пяти лет.Франция
В Кыргызстане за каждого устроенного молодого работника наниматель получает лишь единовременную выплату из бюджета.

Кыргызстан
В Польше и Молдове за первый год работы молодому специалисту платит не его наниматель, а государство.Польша
В Норвегии действуют по принципу «помоги себе сам». Студентов последних курсов по конкурсу отбирают в учебную фирму. Она оказывает бесплатные услуги действующим организациям. Таким образом, работодатель может присмотреться к стажёру и, если сочтёт его перспективным, взять в свою команду.

Распределение – права выпускников и обязанности нанимателей

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