Как устроена кухня проекта «Голос» и когда он примет участие в «Евровидении». Большое интервью Александра Панайотова

Александр Панайотов, певец, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Мы ждём Вас в Минске скоро. Но, мне кажется, Вас и Беларусь объединяет то, что тройка финалистов «Народного артиста» была возглавлена, в своё время Русланом Алехно.

Александр Панайотов, певец:

Да, но это в «Народном артисте-2». Что касается Руслана Алехно, то он – первый, кто поддержал. Если, допустим, Алексей Чумаков не сразу понял мой поход на шоу «Голос» после всего того, что у меня уже было в карьере, то Руслан сразу позвонил, поддержал. И, конечно, на тот момент, когда моя душа просто разрывалась от сомнений: идти или не идти. И стоит ли опять в омут с головой кидаться. Руслан поддержал и большое спасибо ему человеческое. Я считаю, что для каждого человека, особенно творческого, нужно выходить на сцену. Тем более, после того, как были какие-то такие этапы затишья. И, неважно, в каком контексте.



Источник фото: instagram.com/panaiotov/

Егор Хрусталёв:

Посмотрите, это же, что? Вы стояли с номерком, как все?

Александр Панайотов:

Конечно.

О «Голосе». Решил, что так будет честно: отстоять с номерком на груди все эти очереди

Егор Хрусталёв:

Или у Вас были какие-то преференции? Вы же, всё-таки, знакомы с каждым из…

Александр Панайотов:

Да, я знаком. И с редакторами, и, конечно, с членами жюри. Но я решил, что так будет честно: пройти всё заново. Отстоять с номерком на груди, отстоять все эти очереди.

Егор Хрусталёв:

Так это же тысячные очереди.

Александр Панайотов:

Да. Чтобы потом не вызывало никаких лишних вопросов. Они, всё равно, были. Но у меня были железные аргументы и свидетели, которые видели меня и с номерком, и в этих очередях.

Егор Хрусталёв:

А как к Вам в очередях относились? На прослушивание. Очереди на «слепое» прослушивание… Ещё сначала там редакторы прослушивают.

Александр Панайотов:

Да, конечно. Люди, которые меня уже знали много лет. Но участники думали, что я – новый член жюри. Вот такая была история. Но я им говорил, что нет: «Я, ребята, с вами постою». Это закаляет. Это и меня, прежде всего, не то, чтобы так опустило на землю, я уже был приспущен, скажем так, но это мне показывало новые грани. И, вообще, в новом свете меня выставляло: и как относиться к себе… То есть, это – большой опыт. Колоссальный опыт.

Егор Хрусталёв:

Но получилось всё крайне удачно. А вот, если бы получилось по-другому? Много артистов из Беларуси, которые у нас считают себя очень популярными, приезжали, к ним никто не поворачивался, и они, как побитые собаки возвращались домой. Вы бы, вообще, забросили своё творчество?

Александр Панайотов:

Никогда в жизни, о чём Вы говорите.



Сейчас я уже дозрел до того, что знаю, где нужно прямо, ровно спеть, чтобы донести текст

Егор Хрусталёв:

Давайте к «Народному артисту». Я помню, что тогда Вы всех поразили тем, что можно было бы назвать таким новаторством. Я не очень силён в музыкальной грамоте, но, по-моему, вот то, как Вы выдавали эти мелизмы – на тот момент почти никто этим не занимался. По-моему, там Юлия Началова только и, может быть, тот же Алексей Чумаков. Но сейчас в тех песнях, которые звучат по радио, можно услышать этого меньше. Это тогда было что-то, вроде моды, тренда, и теперь не является Вашим личным почерком?

Александр Панайотов:

Это, безусловно, является моим почерком до сих пор. Но, другое дело, то, что в песнях я стараюсь, всё-таки, соблюдать грань. Когда этого много… У меня раньше было этого много, мне хотелось показать, что я могу и так, и сяк, перегибал палку в этом отношении. И Лариса Долина учила, и многие люди, которые гораздо опытнее, чем я, говорили: нужно это порционно давать, не нужно это пихать в каждое место.

И я тоже, естественно, учился этому. Потому что, реально, идёт перебор. И слава Богу, сейчас я уже дозрел до того, что знаю, где это нужно показать, где нужно прямо, ровно спеть, чтобы донести текст. Очень важно доносить текст.

Егор Хрусталёв:

Вы как-то говорили в интервью, что, в общем, нет педагогов, которые этому могут научить. Вы это сами выпевали? Понятно, что под какие-то записи это делали?

Александр Панайотов:

Да. И кассеты. И Мэрайя Кэри, и Уитни Хьюстон – две исполнительницы, которые продавались на кассетах тогда. Потому что больше ничего не было. Не было ни Стиви Уандера, ни Boyz II Men. Какие-то отдельные клипы я помню… А вот кассеты – Мэрайя Кэри и Уитни Хьюстон, конечно.



О пении. Почему-то кто-то это делает, а кто-то это не делает. Видимо, в этом и есть какая-то магия

Егор Хрусталёв:

Я не буду слишком наглым, если попрошу Вас воспроизвести, как этом мелизм выглядит?

Александр Панайотов:

Сan't live… If living is without you… Ну вот, так. Именно мягкость, гибкость.

Егор Хрусталёв:

И, что самое важное, что это на одной ноте. Это ж, как в трубе, не переключишь клапаны.

Александр Панайотов:

Да, в том-то и дело. Я до сих пор не знаю, как это делается физически. Потому что я не понимаю, как связки там бьются друг о друга. Почему у одних это есть? Потому что все люди, вроде бы, одинаковые. Но это – из серии философских вопросов: почему кто-то поёт, а кто-то – нет, у всех же одинаковое строение гортани, связок. Одинаковый набор органов. Но почему-то кто-то это делает, а кто-то это не делает. Видимо, в этом и есть какая-то магия.

Егор Хрусталёв:

Как Вы считаете, это – Божий дар?

Александр Панайотов:

Мне кажется, это, конечно, и, безусловно, и Божий дар, и, наверное, какой-то участок мозга за это отвечает.

Егор Хрусталёв:

А, как мышцы, это нельзя накачать? Условно говоря, похудеть, располнеть? Это же, всё-таки, мышца, фактически.

Александр Панайотов:

Связки – это мышцы, безусловно. Поэтому и существуют распевки. Можно укреплять. Но, если нет слуха, то, конечно, ничего не произойдёт.

О последствиях «Народного артиста». Мне пришлось досидеть до конца. 7 лет, практически 8

Егор Хрусталёв:

Мне Руслан Алехно рассказывал, что после проекта «Народный артист» он, Вы и, по-моему, Алексей Чумаков, подписали контракты и, во всяком случае, Руслану довелось пожалеть об этом. Потому что это было несколько лет. Он говорил о том, что продюсер особенно им не занимался, но для того, чтобы потом выйти из этого контракта, ему пришлось даже возвращать определённую компенсацию. Как было в Вашем случае? У Вас был многолетний контракт. Сказать так, что Вы не сходили с экранов, тоже нельзя особенно. Это был для Вас, скажем, горький урок? Или опыт, который сделал Вас сильнее?



Александр Панайотов:

Безусловно, это – опыт. И, прежде всего, я не могу сказать, что мне было как-то катастрофически плохо с этим продюсером. Он мне, правда, открыл дверь в этот мир шоу-бизнеса. И всё было хорошо до того момента, когда у него стали проблемы с группой «Премьер-министр». Вот эти все суды – они, конечно, подкосили, безусловно. И он, видимо, сам разочаровался в артистах, хотя, мы были ни при чём – наши ребята, «народные артисты». Но попали под эту раздачу все. И он отстранился от этого, перестал заниматься нами, потом ушёл из компании Ким Брейтбург, наш хитмейкер, который нам все эти песни писал. И как-то всё стало загибаться постепенно. Кто-то находил деньги – как-то откупиться и уйти заранее. Например, Лёша Чумаков. Мне пришлось досидеть до конца. 7 лет, практически 8.



О Григории Лепсе. Я знаю, что Гриша – человек чести, человек слова. И он всё, что пообещает – всегда выполнит

Егор Хрусталёв:

Сейчас у Вас, я не знаю, как правильно это называется, потому что то, что мне удалось прочитать, называется «партнёрское соглашение с Григорием Лепсом». Вы, наверное, уже, обжегшись на молоке, дуете на воду. Но это что? Это – творческое партнёрство? Или, как он говорил во время передачи: «Это – только бизнес»?

Александр Панайотов:

Мне бы не хотелось верить, что это – только бизнес, потому что я изначально, после выхода из первого контракта, я зарёкся больше ни с кем ничего не подписывать. Единственное исключение я делал для Константина Меладзе. Я думал, что вот я сейчас выйду из контракта и, может быть, если только Константин Шотаевич позвонит, тогда – да.

Потому что я – большой поклонник его. Но Константин Шотаевич не позвонил. Я 5 лет, практически, может быть, 6 находился в каком-то сольном своём одиночном плавании, в своём творчестве, в своей музыке, со своими концертами, клипами. Но случилась эта встреча на «Голосе» с Григорием Викторовичем Лепсом. И я давно его знаю, и, конечно, я знал, что у него есть продюсерское агентство, центр, но я как-то никогда не видел себя с ним, потому что я знал, что он очень такой центричный, и что он очень такой непростой человек.

Егор Хрусталёв:

Как он за Вас ухватился, прямо дрался за Вас.



Александр Панайотов:

Меня это пугало всегда, потому что я думал: «Ну, как… Смогу ли я найти с ним?..» Но меня так подкупила эта его история, когда он дрался за меня. Я знаю, что Гриша – человек чести, человек слова. И он всё, что пообещает – всегда выполнит. И, конечно, то, что мы с ним находимся не в рамках «продюсер-подопечный», а более в каких-то доверительных, близких, практически семейных отношениях…

Егор Хрусталёв:

Но, всё равно, это – какой-то контракт. Есть взаимные обязательства какие-то, да? Или это – вопрос такой джентльменский?

Александр Панайотов:

Конечно, это больше джентльменский. Естественно, контракт – это какие-то юридические дела…

Егор Хрусталёв:

То есть, это – не контракт с юристами.

Александр Панайотов:

Да. Никто никогда, я думаю, я надеюсь на это, что никто никогда из нас не откроет контракт и не будет пальцами указывать: «Вот этот пункт не выполнил». У нас больше именно такие доверительные, на словах.

Егор Хрусталёв:

У Вас бывает так, что по рюмашке выпьете, посидите, поговорите?

Александр Панайотов:

Да нет. Григорий Викторович не пьёт. Не пьёт. Сейчас, по крайней мере, насколько я знаю. Хотя, мне всегда наливает бокал вина. А я всё время отказываюсь.

Егор Хрусталёв:

Мы ехали к Вам на встречу, и я слушал последние песни, и примерял их уже, с точки зрения Григория Лепса. Представлял даже, как бы он их мог спеть. Он, наверное, напевал Вам последние песни?

Александр Панайотов:

Да, конечно. Он любит мне…

Егор Хрусталёв:

Ваши же песни?

Александр Панайотов:

Мои песни, конечно, да. Вот именно те, которые последние вышли, конечно, они…

Егор Хрусталёв:

«И зачем тебе я?»

Александр Панайотов:

Это – вообще, его песня изначально. Он мне её подарил, спустя там проект «Голос», я её перепел. У него не так зашла, как у меня. Но люди знают её именно в его исполнении.

Раньше я ел противнями. Сейчас во все тяжкие не кинусь, и поглощать всё подряд, как это было раньше

Егор Хрусталёв:

Очень много разговоров о том. Как Вы поддерживаете форму, как Вы похудели. Вы недавно разместили фотографии, какой Вы были бутуз. Очень многие через это проходили, но для Вас это сегодня – ежедневная борьба за форму, за хороший внешний вид или, в общем-то, это не доставляет уже… Это – уже привычка?

Александр Панайотов:

Это – уже образ жизни. Я, конечно, сейчас во все тяжкие не кинусь, и поглощать всё подряд, как это было раньше… Потому что раньше я ел противнями. Я наготовил себе салаты, макароны, запекал что-то постоянно.

Егор Хрусталёв:

Сам себе?

Александр Панайотов:

Конечно, да. Я – фанат кухни. Я очень люблю приготовить и себе, и друзьям.

О «Евровидении». Может быть, через год. Я просто знаю, что я однажды там побываю, 100%

Егор Хрусталёв:

Вы попробуете участвовать в «Евровидении» в этом году?

Александр Панайотов:

Я думаю, что не в этом, потому что в этом уже поедет Юля Самойлова. Её, собственно, отправят, наконец-то, в Португалию. Но, может быть, через год. Я просто знаю, что я однажды там побываю, 100%. Но не знаю, в каком году. Вот и жду.

Егор Хрусталёв:

Вы предполагаете, что в «Евровидении» есть высший разум, который определяет и моделирует ситуацию в каждом конкурсе, предполагая, как надо закрутить интригу и кто, хорошо бы, победил? Или всё это – домыслы?

Александр Панайотов:

Я, конечно, всё-таки, больше склоняюсь к тому, что существует некоторый ряд лиц, которые изначально предполагают троечку-пятёрочку первых. Но, кто конкретно будет победителем, я думаю, не знает никто до последнего.

У нас засилье плохой музыки. У нас кормят этим людей. Неокрепшие умы думают, что это – очень круто

Егор Хрусталёв:

Вы искренне верите, что в той профессии, которую Вы выбрали, в шоу-бизнесе, можно, как бы, остаться таким чистым?

Александр Панайотов:

Да. Я – прямое этому доказательство. Я, как кхалиси – разрушитель всех вот небылиц. Мне кажется, что нужно доказывать именно на себе, что такое возможно.



Егор Хрусталёв:

Но нельзя победить без побеждённого. Кого-то придётся побеждать.

Александр Панайотов:

Безусловно. У нас есть такие персонажи, которых нужно побеждать, нужно показывать людям, что такое – хорошая музыка, что такое – плохая музыка. У нас засилье плохой музыки. У нас кормят этим людей. Неокрепшие умы думают, что это – очень круто. Думают, что это – очень лёгкий хлеб: выйти «под фанеру», отплясать, получить свои гонорары. Или там, допустим, заплатить кому-то за накрутку подписчиков. И дети, молодёжь верят, что это – реальные люди. Я тоже настаиваю на том, что не нужно лишних людей на сцене. А их очень много сейчас. Поэтому, видимо, чтобы уравнять эти силы, есть такие люди, как я, как масса певцов, которые жизнь положили на эту профессию. А есть ряд людей, которые вот так вот захотели…

Егор Хрусталёв:

Переоценённые артисты.

Александр Панайотов:

Даже не артисты. Они далеки от музыки, вообще, от всего. Нужно показывать им. Поэтому я, вообще, призываю людей ходить на «живые» концерты именно музыкантов, именно людей, которые занимаются музыкой много лет, чтобы понять, вообще, что такое сцена, что такое музыка, что такое живой вокал. И, чтобы они ощущали эту разницу.

Егор Хрусталёв:

Будем ждать Вас в Минске.

Александр Панайотов:

У меня, кстати, в Минске один из самых моих активных фан-клубов. Ребята очень готовятся к этому концерту. И я знаю, что много людей приезжает и из России, и из Украины. Очень буду ждать встречи в Минске.