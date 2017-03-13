новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Как уволиться досрочно: «Открытый разговор»

13.03.2017 - 18:53

Новости Беларуси. Страсти по контракту. Как с начальником разойтись красиво – рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Если до истечения контракта остается время, а работник хочет уволиться прямо сейчас.

При каких обстоятельствах он может это сделать?

Станислав Желудок, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации:
Статьёй 41-ой Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрены такие основания для досрочного прекращения трудовых отношений, как, например, состояние здоровья человека, а также, если наниматель нарушает трудовое законодательство.

Илона Волынец, СТВ:
Переезд в другой город является основанием для расторжения контракта?
Станислав Желудок, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации:
В той же статье 41-ой есть такая формулировка: «И иные уважительные причины».

То есть, что отнести к иным уважительным причинам?

Если изучить, например, постановление пленума Верховного суда Республики Беларусь №4, там приводятся такие, например, случаи, когда работник, например, по состоянию здоровья не может выполнять эту работу. Если ему необходимо переехать на другое место жительства – кстати, вот этот момент там прописан. Также, если работнику необходимо осуществить уход за больным членом семьи.

Александр Мошко, заместитель генерального директора производственного холдинга по персоналу:
Хотел обратить внимание на несколько другую сторону этого же вопроса. Когда работник приходит наниматься в компанию, он заключает договор, он заключает контракт, который предусматривает обязательства с обеих сторон.

Тут, как в семье – есть муж, есть жена.

Вступили в брак, заключили соглашение, понесли обязанности. В то же время работник, получив предложение в другой компании о работе, несколько забывает про свои обязанности и говорит: «Мне срочно нужно всё сделать».

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения
Уволиться досрочно по состоянию здоровья: нужно ли возмещать затраты на обучение?
Сколько длится рабочий день в разных странах?
Могут ли в Беларуси ввести 6-часовой рабочий день?
Считается ли рабочим временем переодевание и другая подготовка к труду?
Сколько часов отсутствия на работе считаются прогулом?
Сотрудник часто вынужден задерживаться на работе: что за это положено?
Ненормированный рабочий день: как компенсируется и подразумевает ли работу в выходные
Все новости по теме Трудовые отношения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru