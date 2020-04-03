Как в Беларуси дезинфицируют общественный транспорт?
Новости Беларуси. Обеспечить безопасность в общественном транспорте в условиях коронавируса. Профсоюзы передали Брестскому автобусному парку необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие препараты для обработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежедневно в областном центре свыше 180 тысяч человек пользуются общественным транспортом. Более половины пассажиров выбирают автобусы – в городе работает 62 маршрута. С начала марта каждое утро салон транспорта тщательно обрабатывают. Стекла, поручни, стены, полы, сиденья – все покрывают специальным дезинфицирующим раствором. В день его уходит до 60 литров.
Павел Забавский, директор Брестского автобусного парка:
Сейчас закупаются дополнительные средства и для водителей, и для кондукторов, и для обработки автобусов. Если необходимо будет усилить обработку, мы будем увеличивать эту работу.
Вячеслав Мельничук, председатель Брестской областной организации профсоюза работников транспорта и коммуникаций:
На сегодняшний день федерацией профсоюзов принято такое решение – перенаправить денежные средства, которые имеются в первичных профсоюзных организациях именно в части создания специальных касс взаимопомощи, фондов помощи для оказания поддержки наиболее нуждающихся работников, людей, по причине болезни, по причине отсутствия, возможно, временной работы, на закупку дезинфицирующих, обеззараживающих средств на производстве.
Обезопасить пассажиров – такие обязательства взял на себя отраслевой профсоюз. Перчатки, маски, защитные костюмы, опрыскиватели, очки, респираторы и концентрат для санобработки. Такого арсенала хватит примерно на месяц работы автопарка.
Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес
Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавирусной и других инфекций на личном контроле Президента. Полный анализ предстоит провести во вторник, 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости пройдет большое совещание, где озвучат конкретные цифры по каждой области и проанализируют показатели. Но пользуясь, как говорится, доступом к телу, журналисты спросили губернатора Минской области о положении дел в регионе.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Во время поездки мои коллеги сбросили мне в мессенджер предварительные данные по, скажем, случаям пневмонии в прошлом году в первом квартале, в текущем году. То есть количество заболевших, количество пролеченных в стационаре. Ну и, к сожалению, такая неприятная статистика, как смертность. Тенденции, по крайней мере, такие, что мы по итогам первого квартала 2020 года по позициям, которые я обозначил, находимся лучше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что такие тенденции сохранятся и в последующем.
Кстати, на совещании во вторник, которое анонсировал Александр Лукашенко, обсудят все социально-экономические показатели. Понятное дело, что сложившаяся из-за коронавируса в мире ситуация ударила и по белорусскому бизнесу. Убытки подсчитывают и в сфере услуг, и в общепите, и в авиапервозках.
Алена Сырова, корреспондент:
Президент поручил подготовить пакет мер, которые могли бы помочь в трудной ситуации, но призвал и самих предпринимателей действовать. Ведь мы не так богаты, чтобы охватить всех и раздать бюджетные деньги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Допустим, БелАЗ. Неплохо работал, но сейчас ни карьеры, нигде ничего не работает. И то они по одной штуке стараются этот БелАЗ продать. Но там тысячи людей, Жодино держится на БелАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БелАЗ? Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего.
Но я говорю: приезжайте вот сюда, к Баскину, и научитесь, как надо поддерживать собственный бизнес. Еще раз подчеркиваю, мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес. Если он будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы. Если он, как Баскин говорит, диверсифицироваться будет.
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