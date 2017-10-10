новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Как в Беларуси реализуется антидопинговая программа

10.10.2017 - 14:01

В гостях у программы «Неделя спорта» Сергей Самусев (генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза) и Денис Мужжухин (директор Национального антидопиногового агентства Беларуси).

Денис Александрович, скажите, насколько наше Национальное антидопинговое агентство несет ответственность за нарушения спортсменов и есть ли какая-то первоочередная проверка спортсменов перед соревнованиями?

Денис Мужжухин, директор Национального антидопиногового агентства Беларуси:
Конечно, перед главными стартами мы стараемся всех проверить, чтобы не допустить международных скандалов, случаев этих допинговых. Конечно, мы свою работу на предотвращение этих явлений и строим.

Перед Рио у нас была реализована антидопинговая программа, которая в том числе предусматривала тестирование всех кандидатов на попадание в олимпийскую сборную. Поэтому то, что касается, например, Олимпиады 18-го года, мы уже приступили также к реализации такой программы. Все атлеты, которые имеют шанс попасть на Олимпиаду, будут обязательно протестированы, и их пробы исследованы в аккредитованных лабораториях.

Как в Беларуси реализуется антидопинговая программа

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы ждем официальных разъяснений»: генсекретарь Белорусского тяжелоатлетического союза о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов
«Мы ждем официальных разъяснений»: генсекретарь Белорусского тяжелоатлетического союза о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов
«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов
«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов
Неделя спорта на СТВ
Неделя спорта. Выпуск за 8 октября
Белорусские тяжелоатлеты дисквалифицированы на год и пропустят ЧМ
Белорусские тяжелоатлеты дисквалифицированы на год и пропустят ЧМ
Метатель молота Павел Борейша и тяжелоатлетка Дарья Наумова стали серебряными призерами Всемирной универсиады
Метатель молота Павел Борейша и тяжелоатлетка Дарья Наумова стали серебряными призерами Всемирной универсиады
Молодые надежды на медали: сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к Олимпиаде в Токио
Молодые надежды на медали: сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к Олимпиаде в Токио
Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал «серебро» юниорского ЧМ в Токио
Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал «серебро» юниорского ЧМ в Токио
Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Белоруска Анастасия Михаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Все новости по теме Тяжелая атлетика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru