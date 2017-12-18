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«Как во вредных условиях труда»: если на работе проблемы с температурой, что положено сотрудникам?

18.12.2017 - 20:38

Новости Беларуси. Что должен обеспечить работодатель в случае несоблюдения температурного режима, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Что происходит, если наниматель по объективным причинам не может соблюсти температурный режим? Ремонтные работы какие-то проводятся?

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
Такие рабочие места признаются, как работа во вредных условиях труда.

И работник на этом рабочем месте официально получает доплату.

Это может быть даже дополнительный отпуск или сокращённый рабочий день. Если мы говорим, что это – компрессорщик, и он работает в холодильной камере, и это – его постоянное рабочее место, то наниматель предусматривает ещё меры: выдача средств индивидуальной защиты, возможно, даже сверх типовых норм.  

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