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Как выбрать сочный помидор и картошку? Полезные советы от фермера Николая Силина

12.09.2017 - 13:20

В сезон сельскохозяйственных выставок на рынке можно запросто растеряться. У одного продавца овощи блестящие и яркие, у другого  – не такие привлекательные, но аромат то какой! Как же быть?

Николай – фермер с почти 30-летним стажем. Вместе с помощниками он обрабатывает 600 га земли, поэтому как выбрать сочный помидор и картошку знает наверняка. Главные принципы – выбирать отечественную продукцию и помнить календарь созревания каждого вида продукта.

Картошка. Выбирайте твёрдые и упругие плоды. Также обратите внимание на кожуру. Чем она толще, тем более зрелым считается картофель. А значит, у него больше шансов долежать до весны.

А вот перец можно брать недоспевшим. Зелёные пятна дозреют дома. Самое главное – хвостик: зелёный и не подгнивший. Если его нет, возможно, продавец пытался скрыть факт длительного хранения.

Выдаёт судьбу овоща и плодоножка лука. Для чеснока важна твёрдость и сухость. В проросшем – уже отсутствуют полезные микроэлементы. Излишнее количество шелухи на головке – показатель недозрелости. Такой не берите!

А вот ещё недозрелый помидор, также как и перец, покупать можно! Если хотите томаты долго хранить, покупайте с плодоножкой и обязательно вдохните запах свежего овоща. Чем вкуснее и сочнее, тем лучше.

На любом овоще не должно быть черноточий, пятен и признаков гнилости. А вот по форме плод не обязательно должен быть идеальным.

Не видитесь на слишком большой размер или блеск плодов. Скорее всего они обработаны химическими веществами. В сомнительных ситуациях попросите предъявить сертификат качества продукции, который должен быть у каждого продавца. Выбирайте с умом и с заботой о своём здоровье.

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