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«Как ювелиры. Учитывается, и куда поставить ногу»: почему не каждый может работать на посадке цветов в Минске

11.04.2018 - 10:18

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о сложностях в работе посадки растений.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Каждый цветочек высаживается вручную. Это большая работа наших женщин. А от правильности посадки зависит, как будет дальше чувствовать себя растение. То есть должна быть рука, которая любит это растение.

Это очень важно, поэтому на посадке не каждый может работать.

Это эксклюзивные люди, которые, как ювелиры, создают вот такие цветочные композиции. Учитывается плотность посадки, куда поставить ногу, где встать, особенно, если это откосы. Это очень сложная работа.

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