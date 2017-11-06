новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Как зарождался бадминтон в Беларуси: любопытные факты и достижения

06.11.2017 - 17:47

В гостях у программы «Неделя спорта» Светлана Ляльковская – заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона и Анастасия Чернявская – чемпион международного турнира Egypt International-2017 в женском парном разряде.

На каком уровне сейчас находится бадминтон в Беларуси?

Светлана Ляльковская, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:
Когда мы выступали за сборную СССР, и наши белорусские спортсмены всегда входили в состав этой сборной, были и чемпионами, и призерами чемпионатов Европы. Мы немножко потеряли, конечно. Был перелом, когда мы пришли выступать своей отдельной командой. Это был 92-й год. Впервые в олимпийскую программу вошел бадминтон. Был тяжелый переход. Выступила сборная СНГ в 92-м году, а потом на следующих Олимпийских играх в 96-м году мама Анастасии Чернявской была их участницей – и в одиночной категории, и в смешанной парной категории. И достаточно хорошо выступили – 17-е место заняли. Для нас это был первый опыт участия в Олимпийских играх.

2008 году вообще выступили достойно. Ольга Конон смогла попасть в 16 сильнейших. В те времена это был самый лучший результат для европейских спортсменов.

Бадминтон: что нужно знать о снаряжении, диете и спортивной форме

«Хотелось сделать то, чего очень сильно боишься»: интервью с Яной Нестеровой, чемпионкой мира по хайдайвингу

Финал Кубка Федерации. Беларусь – США. Чего ждать от этой встречи

«Это была грандиозная победа»: белоруска Анастасия Чернявская о своем триумфе на международном турнире по бадминтону в Египте

Кубок Беларуси по бадминтону пройдет в Минске с 9 по 11 ноября: СТВ будет транслировать соревнования

Как зарождался бадминтон в Беларуси: любопытные факты и достижения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кубок Беларуси по бадминтону пройдет в Минске с 9 по 11 ноября: СТВ будет транслировать соревнования
Кубок Беларуси по бадминтону пройдет в Минске с 9 по 11 ноября: СТВ будет транслировать соревнования
«Это была грандиозная победа»: белоруска Анастасия Чернявская о своем триумфе на международном турнире по бадминтону в Египте
«Это была грандиозная победа»: белоруска Анастасия Чернявская о своем триумфе на международном турнире по бадминтону в Египте
«Хотелось сделать то, чего очень сильно боишься»: интервью с Яной Нестеровой, чемпионкой мира по хайдайвингу
«Хотелось сделать то, чего очень сильно боишься»: интервью с Яной Нестеровой, чемпионкой мира по хайдайвингу
Бадминтон: что нужно знать о снаряжении, диете и спортивной форме
Бадминтон: что нужно знать о снаряжении, диете и спортивной форме
«Я готовился, три дня не ел»: как в Минске прошли международные соревнования по поеданию драников на скорость
«Я готовился, три дня не ел»: как в Минске прошли международные соревнования по поеданию драников на скорость
Две золотые медали завоевали белорусские пятиборцы на чемпионате Европы среди юниоров U24 в Польше
Две золотые медали завоевали белорусские пятиборцы на чемпионате Европы среди юниоров U24 в Польше
Видеофакт: чемпионат по ношению жен прошел в США
Видеофакт: чемпионат по ношению жен прошел в США
На греческом острове Санторини прошли соревнования по паркуру: победителем стал украинец
На греческом острове Санторини прошли соревнования по паркуру: победителем стал украинец
Все новости по теме Спортивные соревнования
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru