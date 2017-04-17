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Какая у тебя группа крови и пройдёшь ли детектор лжи? Как нанимают на работу в разных странах

17.04.2017 - 13:07

О необычных методах тестирования потенциальных сотрудников рассказали в программе «Открытый разговор».

Система пожизненного найма сотрудников действует в Японии. Пришёл на предприятие после ВУЗа – и, будь добр, трудись до пенсии. Работника, у которого стаж службы в компании более 5 лет, как правило, уже не принимают к другому нанимателю. Зато в рамках одной компании сотрудник может поменять несколько мест, сменить сферу деятельности, продвинуться по службе.

Работа в Японии
В Южной Корее специалиста не возьмут на работу в компанию, если он не подходит по группе крови. По мнению корейцев, от этого зависят целеустремленность, аккуратность, лояльность, творческие и организаторские способности человека.Работа в Корее
В Соединенных Штатах кандидатов проверяют на детекторе лжи

На многих африканских предприятиях для найма менеджеров, например, действует и возрастной ценз – претендент должен быть не моложе 40 лет.Работа в Африке
В Соединенных Штатах, Великобритании и Германии кандидатуры будущих сотрудников обязательно согласовывают с профсоюзом или с производственным советом. В случае, если наниматель не согласен с профсоюзом, например, в Германии, окончательное решение выносит специальная примирительная комиссия.Работа в Германии
Во Франции при приёме на работу учитывают престижность учебного заведения, которое окончил соискатель. Выпускникам элитных отечественных и зарубежных ВУЗов французские работодатели гарантируют 10-15%-ную доплату к окладу.

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