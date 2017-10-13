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Какие белорусские издания представлены на Франкфуртской книжной ярмарке?

13.10.2017 - 14:19

Новости Беларуси. Лучшие издания, посвященные Франциску Скорине и 500-летию белорусского книгопечатания, представлены на Франкфуртской книжной ярмарке. Она проводится в 69-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша национальная экспозиция включает около тысячи томов. На стеллажах новинки ведущих государственных издательств. Выставку во Франкфурте ежегодно посещают порядка 300 тысяч человек. Здесь традиционно презентуют общемировые тенденции книгоиздательского рынка. На этот раз в главном книжном форуме Европы участвуют 100 стран.

Какие белорусские издания представлены на Франкфуртской книжной ярмарке?

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