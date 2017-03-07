Какие цветы считаются весенними и что делать, чтобы букет простоял дольше?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель начальника торговой службы открытого акционерного общества «ДОРОРС» – Оксана Кучук и руководитель магазина «Цветы ОАО ДОРОРС» на ул.Кирова 4 – Валентина Ракевич.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель начальника торговой службы открытого акционерного общества «ДОРОРС» – Оксана Кучук и руководитель магазина «Цветы ОАО ДОРОРС» на ул.Кирова 4 – Валентина Ракевич.
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