Какие цветы считаются весенними и что делать, чтобы букет простоял дольше?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель начальника торговой службы открытого акционерного общества «ДОРОРС» – Оксана Кучук и руководитель магазина «Цветы ОАО ДОРОРС» на ул.Кирова 4 – Валентина Ракевич.