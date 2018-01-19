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Какие документы нужно сохранить, чтобы подтвердить стаж работы?

19.01.2018 - 20:19

Новости Беларуси. Стоит ли собирать документы, подтверждающие стаж, чтобы потом предъявить при начислении пенсии, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Ольга Спиридонова, заместитель начальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я думаю, этого не надо делать, потому что с 1 января 2003 года все данные аккумулируются в Фонде социальной защиты Республики Беларусь.

И стаж, и заработок подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счёта.

То есть, человек нам ничего не должен предоставлять.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
С момента введения персонифицированного учёта, у каждого человека работающего есть определённые данные сохраняющиеся. 

Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

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