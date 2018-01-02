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Какие фильмы смотрят белорусы в Новый год? Опрос

02.01.2018 - 17:10

В разных странах существуют свои традиции встречи Нового года, но практически везде смотрят новогодние фильмы. Каким из них отдают предпочтение жители нашей столицы? Узнаете, посмотрев видео.

Опрос. Какие фильмы смотрят белорусы в Новый год?
Фото. Опрос. Какие фильмы смотрят белорусы в Новый год?

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