Какие фильмы смотрят белорусы в Новый год? Опрос

В разных странах существуют свои традиции встречи Нового года, но практически везде смотрят новогодние фильмы. Каким из них отдают предпочтение жители нашей столицы? Узнаете, посмотрев видео.
В разных странах существуют свои традиции встречи Нового года, но практически везде смотрят новогодние фильмы. Каким из них отдают предпочтение жители нашей столицы? Узнаете, посмотрев видео.
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