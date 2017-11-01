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Какие физические упражнения самые эффективные? Рассказывает мастер спорта СССР по акробатике Михаил Цейтин

01.11.2017 - 15:05

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Михаил Ильич, что вы можете посоветовать родителям для физического воспитания детей?

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:
Основная задача курса физической культуры в школе, на мой взгляд – воспитать любовь к упражнениям. Когда беседуешь с учителями, тренерами, слышишь: «Нужно разнообразие упражнений». На мой взгляд – я в этом убежден – нужно очень немногое количество упражнений, но они должны быть эффективные, интересные и повторяющиеся. А разнообразие – это удел массовика-затейника.

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