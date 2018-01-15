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Какие газеты читают белорусы? Опрос

15.01.2018 - 11:26

Без книг, газет, телевидения и интернета мы уже не можем представить нашу жизнь. Современное поколение считает, что читать газеты неудобно, медленно и дорого. Проще узнать свежие новости в интернете.

Поиск информации на просторах интернета становится настоящим приключением, ведь существует множество недостоверных сайтов. Это как игра в рулетку. Традиционно многие привыкли печатным СМИ доверять больше. Какие бумажные газетные издания попадают в руки минчан чаще других? 

Конечно, в последнее время ажиотаж на печатную продукцию значительно угас, особенно среди молодёжи, однако интерес к определённым типам газет остается.

Оксана Войнич, продавец 5 разряда «Белсоюзпечати»:
Газеты немножко меньше стали покупать, но всё равно есть люди, которые привыкли к газетам, поэтому газеты и сейчас хорошо продаются тоже.

Начинать утро граждане нашей страны предпочитают с покупки информационных изданий, а на протяжении дня пользуются спросом глянцевые, детские и развлекательные журналы. Оксана Войнич проработала в «Белсоюзпечати» более 20 лет и уже точно определяет читательские вкусы жителей столицы.

Оксана Войнич:
Продается очень хорошо «СБ. Беларусь сегодня», «Народная газета», «Республика», «Антенна», «Комсомольская правда».

Наиболее популярными остаются кроссворды и программа телепередач. Для того чтобы угадать потенциальный выбор покупателей, на постоянной основе ведется рейтинговая статистика.

Оксана Войнич:
Продается и, наверное, самая востребованная – «СБ. Беларусь сегодня» и вот хит-продаж это глянцевые журналы. «Прессбол» у нас сейчас выходит два раза в неделю и разбирается в общем-то моментально. «Спортивная панорама» тоже хорошо идёт.

Узнавать новости из интернета или же из печатных источников – выбор остается за вами. И хотя на дворе век информационных  технологий, есть что-то особенное в том, чтобы  начать утро с кофе и шелеста страниц свежей газеты.

Какие газеты предпочитают читать белорусы? Опрос

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