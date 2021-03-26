Какие изменения планируют внести в Уголовный кодекс? Рассказывает заместитель председателя СК
Новости Беларуси. Назрела необходимость серьезных изменений в уголовном законодательстве. Эту тему на прошлой неделе обсуждали с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Уже разработаны предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность. Думать головой теперь придется и недобросовестным пользователям Telegram-каналов. Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан.
О каких изменениях еще идет речь?
Виктория Ходосок:
Какие требования времени являются определяющими для уголовного законодательства и для каких статей УК они назрели?
Внесены предложения по усилению ответственности за организацию и подготовку групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок
Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Мы в последнее время сталкиваемся все больше с вызовами и угрозами в сфере преступности, связанной с информационно-компьютерными технологиями. Соответственно, по нашей инициативе 6 января текущего года принят закон о внесении изменений в законодательство об уголовной ответственности, которое предусматривает изменение порядка проведения следственных действий, связанных со сбором, фиксацией доказательств цифровых следов преступлений. В настоящий момент с учетом событий последнего времени, с теми проявлениями, которые мы видим последние полгода, Следственный комитет инициирует ряд изменений в уголовное законодательство, связанных с усилением ответственности за экстремистские проявления, за действия, грубо нарушающие общественный порядок. И нами в рамках работы рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства внесен ряд инициатив, которые, насколько мне известно, в проекте закона соответствующего уже учтены и будут внесены депутатскому корпусу для рассмотрения.
Виктория Ходосок:
Касается ли это преступлений в сфере общественной безопасности и насколько?
Сергей Аземша:
Конечно. Прежде всего с учетом тех проявлений, которые мы видели на улицах, обусловленных общественно-политическими событиями, нами были внесены предложения по усилению ответственности за организацию и подготовку групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Соответственно, те лица, которые занимаются подготовкой таких незаконных мероприятий, в общем-то, должны нести более высокую, по нашему мнению, степень ответственности, поскольку их действиями существенно нарушаются правовые и законные интересы других граждан.
Не свойственна белорусам агрессивность, не свойственны такие крайние формы экстремистских проявлений
Виктория Ходосок:
Насколько высока сегодня среди белорусов склонность к экстремизму?
Сергей Аземша:
Вы знаете, если судить по тем преступлениям, которые мы фиксируем, то их достаточно много – почти 3 000 преступлений, связанных с незаконными мероприятиями, с посягательствами на жизнь и здоровье работников, обеспечивающих правопорядок, в связи с публичными оскорблениями представителей власти, в связи с повреждением имущества, в связи с участием в групповых действиях, посягающих на общественный порядок. Естественно, что это большая цифра. Но в то же время я бы не сказал, что это существенный сегмент, в целом формирующий картину преступности. Не свойственна белорусам агрессивность, не свойственны такие крайние формы экстремистских проявлений, которые можно, в общем-то, считать, что они настолько критичные.
Виктория Ходосок:
Все вышеперечисленное мы относим к прошлому году, либо сегодня тоже наблюдается?
Сергей Аземша:
Вы знаете, в какой-то степени на спад, конечно, эти процессы идут. И хорошо, что многие, наверное, уже разочаровались в тех идеях, которые подбрасывали в деструктивных Telegram-каналах различного рода псевдополитики, которые, в общем-то, стали таковыми только в августе прошлого года на волне хайпа, связанного с политическими процессами в нашей стране.
Виктория Ходосок:
А можно говорить, что белорусы сегодня стали меньше внимания уделять деструктивным Telegram-каналам?
Сергей Аземша:
В настоящий момент мы видим, как усиливается воздействие деструктивных Telegram-каналов с целью вывести людей на улицы, побудить их к различным незаконным, подчеркиваю, проявлениям своей политической позиции. В общем-то, будоражатся самые низменные чувства людей. Естественно, работа, скажем, изнутри – естественно, что в большей степени это влияние тех сил, которые находятся за пределами нашей страны.
Вопрос об усилении ответственности за различного рода участие в экстремистской деятельности
Виктория Ходосок:
Какие еще изменения предлагаются в Уголовный кодекс и каких статей они коснутся?
Сергей Аземша:
В настоящий момент, помимо ответственности за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, предлагается рассмотреть вопрос об усилении ответственности за различного рода участие в экстремистской деятельности. Если в настоящий момент предусмотрена ответственность за организацию экстремистских формирований, а также финансирование экстремистской деятельности, то сейчас в законопроект включены предложения об ответственности за участие в таких формированиях, за содействие экстремистской деятельности. Ну и ряд других предложений, которые направлены на то, чтобы вот эти крайние формы проявления «политической» активности, которые несут угрозу для суверенитета, целостности нашей страны, конституционного строя, чтобы, в общем-то, была предусмотрена ответственность за эти вот действия.
Законопроект предусматривает усиление ответственности вплоть до реального лишения свободы за оскорбление правоохранителей
Виктория Ходосок:
Какие изменения коснулись наказания за оскорбление правоохранителей, должностных лиц. Наверняка выросло число подобных дел, сколько их них уже дошло до суда?
Сергей Аземша:
В структуре преступности, которая сопряжена с массовыми беспорядками, незаконными действиями на улице, и вообще вокруг вот этих политических процессов примерно треть – это преступления, сопряженные с публичным оскорблением представителей власти. В настоящий момент чаще всего это и в интернет-пространстве и, в общем-то, другими способами эти оскорбления звучат. Естественно, что человек, который обеспечивает выполнение государственных функций, должен соответствующим образом быть защищен. Законопроект, о котором мы сегодня говорим, также предусматривает внесение усиления ответственности вплоть до реального лишения свободы за такого рода оскорбление. Сегодня много дел еще находится в производстве, но они уже направлены в суд. Лица, совершившие эти преступления, привлекаются к ответственности. К сожалению, пока что этот процесс еще не прекратился.
В настоящий момент больше 600 лиц привлечено к уголовной ответственности
Виктория Ходосок:
Сейчас людей призывают, усиленно призывают, к участию в массовых несанкционированных акциях протеста. Давайте еще раз напомним, какая ответственность стоит за этим.
Сергей Аземша:
Хочу сказать, что эти внешне безобидные по форме призывы якобы участия в мирных акциях, как правило, сопряжены с проявлениями, которые, в общем-то, все охватываются либо административной ответственностью, либо уголовной ответственностью. Естественно, что крайне критически надо относиться к этим призывам и понимать, что очень много усилий со стороны правоохранительных органов принимается для того, чтобы обеспечить принцип неотвратимости наказания. Поэтому, конечно, надо хорошо подумать, стоит ли вообще отзываться на эти призывы либо свои политические взгляды реализовывать в легальном политическом процессе. В настоящий момент примерно больше 600 лиц привлечено уже к уголовной ответственности – к различным наказаниям, не обязательно к лишению свободы.
Виктория Ходосок:
Начиная с августа, правильно?
Сергей Аземша:
Начиная с августа по настоящее время.
Виктория Ходосок:
Ну, это большая цифра.
Сергей Аземша:
Безусловно, конечно, это большая цифра.
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Новости Беларуси. Изменения внесут не только в Конституцию страны, но и в некоторые важные законодательные акты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Идея проста – белорусские законы должны четко помогать правоохранителям при оценке любых проявлений деструктивной активности. Не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов – юридическая база должна полностью соответствовать современным вызовам.
Детали знает Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В белорусском законодательстве перемены. Теперь будет как в других странах Запада. Представлено около 10 законопроектов. Все новеллы касаются сферы обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Теперь пресекать массовые беспорядки, провокации и правонарушения в Беларуси будут опираясь на правовой международный опыт. Поручения глава государства дал на Всебелорусском собрании. Наработки представили на этой неделе.
Александр Лукашенко: «Моё требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их»
Евгений Пустовой:
Начнем с уличных похождений. Теперь в цивилизованных странах это стоит больших денег. Либералы соседней России обрушились с критикой и на наших силовиков, но сами-то наши соседи очень оперативно отреагировали на «белорусский сценарий». С февраля за повторное неповиновение полиции на митингах штраф достигает 270 долларов, а для юрлиц уличные выходки в десять раз дороже. В пятой республике еще с 2019 года до двух не считают: вышел на митинг с закрытым лицом – готовься заплатить до 15 тысяч евро.
Евгений Пустовой:
Отдельная тема – перекрытие дорог и создание помех. Ну, примерно как у нас в августе у «Риги» или на Пушкинской. В оплоте мировой демократии США это называется строительство критической инфраструктуры. Наказание – до полумиллиона долларов штрафа или до 10 лет заключения. Точно такой же срок в России грозит за блокировку улицы, а в Британии вообще за любую опрокинутую статую. Эту новеллу перенимаем и мы. А вы говорите дубинки, автозаки. Зачем? Теперь и у нас усилят ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Как во всем мире.
Александр Лукашенко: жить нам спокойно не дадут, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности
Евгений Пустовой:
Еще одна тема, близкая для нас, – интернет-травля, угрозы, оскорбления. За виртуальный буллинг – реальное наказание. А замглавы Совбеза анонсировал усиление борьбы с фейками. Например, выдумал историю, написал в Telegram-канале – отвечай. Ну а как по-другому? Как во Франции за ложь и выкладывание личных данных в интернет – годы тюрьмы и десятки тысяч евро штраф. В Германии хейтерам под аватарками тоже не сладко – за подстрекательство к разжиганию ненависти против определенной части населения – ну, допустим, против «ябатек» – до пяти лет лишения свободы. Ordnung muss sein. В конце 2020 года Путин подписал аналогичный закон в России.
«Появится дополнительная ответственность для людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации»
Но пока в интернете по-прежнему белорусов зовут на баррикады. В Германии правительство разрешило подавлять жестко любой протест в пандемию. Мы будем работать в рамках правового поля. Ключевая инициатива Генеральной прокуратуры – усиление ответственности за экстремистскую деятельность. Здесь разработчики учли международный опыт, и российский в том числе. Правоохранители будут иметь право выносить предписания организациям и ИП за участие в экстремистской деятельности. А за невыполнение требований предприятия будут закрывать. Теперь иностранцам – любителям баррикад вообще запретят въезд в нашу страну, а МВД объединит всех радикалов и экстремистов в единый список.
Евгений Пустовой:
Спасибо надзорному органу за инициативу возбудить уголовное дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Расширено понятие «экстремистские материалы». К ним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенную для пропаганды экстремизма. Никакой свастики ни на майках, ни на бейсболках. А то в таком наряде можно было увидеть наших сограждан в День Победы. Совместно с парламентариями прокуроры подготовили проект закона против героизации нацизма. И это в Беларуси. Пришлось, особенно после того, как в Бресте чествовали Ромуальда Райса. Отверженный солдат в 1946-м убивал белорусов и сжигал наши деревни. В честь него на вечере памяти присутствовал польский консул, за что был сразу выслан из нашей страны.
Как не допустить героизации нацизма в Беларуси? Проект закона уже подготовлен
Евгений Пустовой:
А теперь внимание мятежникам и бунтарям. В трудовом законодательстве будет четко прописано, что такое забастовка и что такое умышленная дестабилизация работы предприятий.
Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»
Евгений Пустовой:
Но большинству белорусов не стоит расстраиваться – в целом изменения носят положительный характер. Если вы не нацелены против конституционного строя, то давайте о либерализации законодательства. Полностью пересмотрят Уголовный кодекс: исключено 10 статей и 24 состава преступлений. Работу над новой редакцией на себя взяла Администрация Президента.
Что изменится в Уголовном кодексе Беларуси? Рассказывает глава Администрации Президента
Евгений Пустовой:
Изменяются подходы к наказанию за злостное уклонение осужденных от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Пересматриваются правила зачета сроков содержания под стражей и домашним арестом. Вместо день за день – день за полтора.
Смягчаются санкции за ряд статей. Улучшаются условия для несовершеннолетних, находящихся под стражей. И вводится институт медиации в уголовный процесс. Возможность договориться до суда.
Евгений Пустовой:
Послабления и для адвокатуры. Сокращается обязательный трехлетний стаж на юридической работе для будущих защитников. Есть предложение расширить список вопросов, по которым услуги будут оказывать за счет коллегии адвокатов. И еще одна, куда более важная деталь. Про бревна и соринку в глазу адвокатов.
Министр юстиции: отдельные адвокаты позволяют себе выходить за рамки полномочий, порой это делается грубо и демонстративно
Евгений Пустовой:
Законотворчеством занимались эксперты на двух различных площадках – в Администрации Президента и Совбезе. Теперь слово депутатам. Уже в начале апреля новеллы в сфере национальной безопасности будут рассмотрены в парламенте. Как сейчас принято говорить, работайте, законодатели.