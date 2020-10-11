Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач
Новости Беларуси. Прирост до 500 человек в сутки и официальное заявление: в Беларуси вторая волна коронавируса. COVID-19, который, казалось бы, пошел на спад, вновь здесь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости недели не радовали. Им заразились и люди публичные: сенатор Анатолий Исаченко, депутат Андрей Савиных, певец Александр Солодуха.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Как сделать так, чтобы вторая волна была менее интенсивной, какие меры нужно соблюдать? Возможно, появились новые рекомендации с учетом прожитых нами месяцев?
Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?
Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Практически ничего нового я не скажу, но прошу обратить внимание, что меры физического дистанцирования очень нужны и важны. Масочный режим: маски очень сильно защищают от заражения. Они снижают дозу вируса, который попадает в организм человека. Если человек контактирует с заболевшим, который в маске (то есть оба в маске), и правила ношения масок соблюдаются, то мы можем снизить риск заражения до 1,5 %.
Как бы там ни было, недооценивать вирус не стоит. Социальное дистанцирование и маски – это «маст-хэв» для тех, кто заботится и о себе, и окружающих.
Читайте также:
Что нужно для того, чтобы выехать за границу во время коронавируса? Рекомендации от туристической компании
Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?
Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси
Российский профессор о коронавирусе: «Нам придётся жить с этой инфекцией. И я не исключаю, что появится ещё новая инфекция»
Новости Беларуси. Эпидемиологи, в том числе и нашей страны, говорят, что агрессивность COVID-19 снижается: вирус превращается в сезонный. Такой, как, например, вирус гриппа. Но (и это важно) никуда не уходит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он успел приобрести несколько мутаций. И с ними, судя по всему, человечеству жить еще долго.
Александр Румянцев, доктор медицинских наук, профессор (Россия):
Нам придется жить с этой инфекцией. И я не исключаю, что появится еще новая инфекция. Даже тот факт, что мы стали двигаться по миру и теперь приезжаем в самые отдаленные места, мы переносим очень многие новые агенты в наше сообщество, которые способны вызвать заболевание.
Если вы почитаете сейчас специальную литературу, то увидите, что пять видов комаров переместилось в новые места обитания, вызывая целый ряд абсолютно новых инфекций. Поэтому коронавирус позволяет нам сейчас подготовиться к возможным другим элементам, которые могут настигать человечество.
Читайте также:
Что нужно для того, чтобы выехать за границу во время коронавируса? Рекомендации от туристической компании
Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?
Общепит во время коронавируса: что рассказывает итальянский повар, который работает в Беларуси