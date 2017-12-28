Какие новогодние деревья чаще всего покупают белорусы?

Новости Беларуси. Более 70 тысяч новогодних деревьев уже продано на елочных базарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особой популярностью в 2017 году пользуются пушистые ели, однако в качестве главного новогоднего атрибута белорусы выбирают и сосны. Купить живое дерево можно до 31 декабря включительно.

Предпраздничную торговлю организуют также частные компании и индивидуальные предприниматели. Покупателям предлагают варианты на любой вкус и кошелек.

Только в Минске работает более 200 елочных базаров. Здесь также предложат букеты из хвойных лапок и деревья в кадках.