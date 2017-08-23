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Какие площадки в Минске примут Евроигры-2019?

23.08.2017 - 20:34

Новости Беларуси. Что в городе делается в плане подготовки к спортивному событию, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Хотел сказать, что Игры пройдут в городе Минске с 20 по 30 июня 2019 года. Это Игры не только города Минска, а и всей республики. По 15 видам спорта, которые уже, в принципе, определены. Буквально в ближайшее время будет подписан контракт города-организатора – это города Минска, организационного комитета Республики Беларусь и Европейских Олимпийских комитетов о проведении Европейских Игр 2019 года в городе Минске.

На данный момент определены практически все объекты, на которых будут проходить самые основные спортивные мероприятия.

Это, прежде всего, всем известные наши «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, Дворец спорта в Уручье, тир Тимошенко строится. 

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