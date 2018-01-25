﻿ Какие произведения Владимира Высоцкого помнят белорусы? Опрос | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Какие произведения Владимира Высоцкого помнят белорусы? Опрос

25.01.2018 - 09:49

25 января родился советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен – Владимир Высоцкий. Какие произведения помнят белорусы из творчества Владимира Высоцкого? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Какие произведения Владимира Высоцкого помнят белорусы? Опрос
Опрос белорусов. «Мне скулы от досады сводит...»
Фото. Опрос белорусов. «Мне скулы от досады сводит...»
Опрос белорусов. «Песня о друге»
Фото. Опрос белорусов. «Песня о друге»
Опрос белорусов. «Охота на волков»
Фото. Опрос белорусов. «Охота на волков»
Опрос белорусов. «Кони привередливые»
Фото. Опрос белорусов. «Кони привередливые»
Владимир Высоцкий
Фото. Владимир Высоцкий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление?
Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету
Как невидящая Рита поёт в хоре?
«Ты понимаешь себя, понимаешь других через музыку». В Минске работает единственный в Беларуси инклюзивный хор. Репортаж СТВ
Как изготавливаются памятные значки и медали?
Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс
Как в 20 января будут работать поликлиники, школы и общественный транспорт
Как 20 января будут работать поликлиники, школы и общественный транспорт
Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом?
«Сестра научила меня правильно работать с цветами». Как техник-электроник из Лиды стал известным свадебным флористом
«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?
«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?
Председатель БСЖ: «Мы очень достойные. Достойные той жизни, которую мы сами себе создаем»
Председатель БСЖ: «Мы очень достойные. Достойные той жизни, которую мы сами себе создаем»
Как привлечь удачу в 2018 году? Советы специалиста по фэн-шуй
Все новости по теме Общество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru