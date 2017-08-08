новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Какие растения имеют источник белка, могут заменить сахар и чай?

08.08.2017 - 14:30

На даче у Антона Гаховича вместо клумбы со цветами, можно увидеть альпийскую горку с различными травами: чабрец, мелисса, душица, мята, тархун, шалфей… Это лишь небольшая часть того, что растёт на участке.

Выращивание душистых растений заинтересовало парня 5 лет назад. Молодой человек стал изучать виды трав и их полезные свойства. Оказалось, это весьма увлекательно и интересно. К примеру, теперь вместо сахара он добавляет в чай растительный заменитель.

Благодаря растениям, Антон также свёл к минимуму употребление мяса. Выяснил, что некоторые травы – сильнейший источник белка.

Но всё же, основной урожай трав, который молодой человек собирает примерно пять раз в год, – идёт на изготовление вкусного и полезного чая. В магазине этот напиток Антон уже не покупает.

Также травы можно добавить в варение и компот. Они придадут этим лакомствам неповторимый вкус.

Фото.
Фото.
Фото.
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Женщины трижды пролазят через дупло, чтобы забеременеть: чудодейственная сосна в Крупском районе
Десятки цветников высадили в Минске к 950-летию города
Десятки цветников высадили в Минске к 950-летию города
Почему белорусские арбузы слаще, чем завозные и какие блюда можно приготовить из этой ягоды?
Планировали использовать как корм, а в итоге нужно выкашивать: как в Витебской области борются с зарослями борщевика
Планировали использовать как корм, а в итоге нужно выкашивать: как в Витебской области борются с зарослями борщевика
Борьба и заработок на борщевике: Вороновский сельсовет продает земли с растением с аукциона
Борьба и заработок на борщевике: Вороновский сельсовет продает земли с растением с аукциона
Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники
Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники
Как правильно заготавливать природные лекарства с пользой для себя и окружающего мира?
Свадебная флористика: как научиться делать шикарные букеты для невест
Свадебная флористика: как научиться делать шикарные букеты для невест
Все новости по теме Растения и цветы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru