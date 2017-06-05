новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Какие специальности в ВУЗах в 2017 году включены в перечень наиболее востребованных экономикой?

05.06.2017 - 22:52

Новости Беларуси. Что это за специальности и кого на них будут принимать, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Могу сказать, что это – актуальный, интересный перечень. Он во благо нашей экономики. Мы часто видим ситуации, когда молодёжь, не всегда осознавая, насколько осознанно они выбирают специальности, идут на престижные, на те специальности, куда идут все.  А экономике иногда нужны специалисты в других областях. Поэтому такой перечень был определён. Действительно, это специальности, по которым ежегодно мы имеем где-то в 3-4 раза выше спрос со стороны работодателей на выпускников.

А выпускников у нас недостаточно, так как, в своё время, выбрали эти специальности в меньшем количестве абитуриенты.

И поэтому для мотивации, по инновационным направлениям экономики, талантливых выпускников школ (это – медалисты, это те, кто получили дипломы с отличием, это – победители олимпиад), как раз, без вступительных испытаний определены такие специальности, которые, возможно, не очень престижны сейчас. Это – специальности, связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством. Специальности, связанные с металлургией, литейным производством и так далее. На самом деле, там тоже нужны специалисты.   

Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»
Педагогические классы: льготные условия поступления девальвируют профессию преподавателя?
«Высшее образование даёт ощущение доминантности. Это биологическая мотивация. Как у бабуинов»
Ливянт: «Не понимаю, что надо как-то шёпотом произносить «репетитор». Что плохого, если он помогает?»
Кому из абитуриентов стоит сдавать ЦТ по 4 предметам?
Евгений Ливянт: «Несовершенство законодательства, КЗОТа вынуждает людей массово получать дипломы, как корочки»
Минобразования Беларуси: приём абитуриентов в 2017 году снижен на 1,7%
Лаборатория горячих блюд и правильная парковка грузовика: чему учат в Слуцком сельскохозяйственном профлицее
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru