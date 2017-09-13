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Какие вопросы будут обсуждать на 72 сессии Генассамблеи ООН

13.09.2017 - 11:32

Новости США. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 72 сессия Генассамблеи всемирной организации. Полномочия председателя главного совещательного органа принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассмотрение очередной сессии вынесут около 160 вопросов.

Среди них – развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом и ликвидация расизма. Не обойдут стороной и административные вопросы. Они касаются бюджета организации и, например, выделения средств на миротворческие операции.

Один из наиболее широких пунктов повестки дня – разоружение.

С 19 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня. Для участия в ней соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств.

Какие вопросы будут обсуждать на 72 сессии Генассамблеи ООН

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