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Какие вопросы обсудят главы правительств ЕАЭС в Астане?

14.08.2017 - 11:00

Новости Беларуси. Транспортная политика, пенсионное обеспечение и торговые преференции. Больше десятка вопросов 14 августа вынесено на обсуждение глав правительств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Астане проходит заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Он работает уже третий год, причем, как отмечалось не раз, это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран – членов ЕАЭС.

Сейчас они работают над созданием общего рынка и единой экономической структуры. Очередные шаги и будут предприняты в Казахстане. Беларусь здесь представляет премьер-министр нашей страны.

Какие вопросы обсудят главы правительств ЕАЭС в Астане?

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