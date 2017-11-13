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Каким видит мир художник Марина Кожедуб, имея лишь перефирическое зрение?

13.11.2017 - 15:27

Обворожительная, невероятно талантливая и волевая. Наша героиня Марина Кожедуб – пример настоящей сильной женщины. Когда ей было 25 лет она впервые обрела счастье материнства. А вместе с тем столкнулась с огромной бедой: во время родов Марина частично потеряла зрение. Теперь она хоть и не видит мир во всей его красе, но чувствует его и передаёт своё ощущение на бумаге.

Ждать вдохновения Марине не приходится. Оно всегда рядом. Это её дочь. Она помогает жить и творить.

Так, буквально за несколько лет девушка осовоила сразу несколько техник. 

Сегодня художница пишет картины карандашом, маслом, углём, акварелью и пастелью.

Для творчества у Марины нет преград: она постоянно учится и совершенствуется. Так, буквально несколько месяцев назад девушка освоила мехенди – роспись хной по телу.

Глядя на то, как Марина пишет картины на теле или на бумаге, сложно даже поверить, что девушка не в полной красе видит этот мир. Так у художницы сохранилось лишь переферическое зрение.

Марина быстро справилась со всеми трудностями и научилась жить заново. Теперь она помогает видеть другим этот мир через касание и ощущение.

И она уже стала примером для многих. Даже не смотря на то, что её диагноз никак не лечится. Марина продолжает наслаждаться жизнью в полной мере, творить и радовать близких.

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