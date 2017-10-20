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Какое масло выбрать, чтобы не испортить вкус блюда и не нанести вред здоровью?

20.10.2017 - 13:53

В древности оливковое масло называли «жидким золотом». Кукурузное – витамином молодости,  а льняное  – постным. Мы же с вами привыкли к подсолнечному и рапсовому. Какое же масло выбрать на прилавках магазинов, чтобы не испортить вкус блюда и не нанести вред здоровью?

Альтернативой льняному может стать кунжутное масло. Полезные свойства его ничуть не хуже, а срок годности – даже больше.

В подсолнечном масле содержится больше витамина А и Е, чем в оливковом. Однако масло оливок лучше усваивается. 

Рапсовое масло называют северным оливковым. Его жирнокислотный состав очень хорошо сбалансирован.

На некоторых этикетках растительных масел можно увидеть надпись «не содержит холестерин». Имейте в виду, что это всего лишь рекламный ход, ведь все виды растительного масла не содержат его априори.

Кстати, пищевая ценность рафинированного и нерафинированного масла приблизительно равна. Но есть свои кулинарные нюансы.

Вы удивитесь, какой вкусной окажется еда, приготовленная на «правильном» масле. Готовьте с заботой о здоровье!

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