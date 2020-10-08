Какое наказание можно получить за оскорбления, угрозы или другие преступления в интернете?
Новости Беларуси. За последние два месяца в Беларуси значительно участились случаи преступлений, совершаемых в интернет-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все больше уголовных дел возбуждается из-за сетевых конфликтов на почве политических разногласий: от оскорблений и угроз до разглашения личных данных и откровенных призывов к насилию. Например, только в Гродненской области число таких правонарушений увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рубрика «Мнение».
Количество преступлений в сфере информационной безопасности увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го
Галина Буро, корреспондент:
Какой прокурорский надзор проводится в области обеспечения информационной безопасности?
Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:
Начнем с того, что изначально интернет создавался для того, чтобы хранить, передавать, обрабатывать информацию, какие-то данные. Но в последнее время, к сожалению, он становится площадкой для того, чтобы там совершались различного рода преступления, правонарушения. Это не остается без внимания правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры.
Злоумышленники, пользуясь той анонимностью, которую предоставляет всемирная сеть, беспечностью, порой технической неосведомленностью интернет-пользователей, похищают деньги, блокируют интернет-ресурсы, продают наркотики и иные запрещенные предметы, распространяют контент, который может деструктивным образом влиять как на граждан, так и на массы в целом. Порой может ставить под угрозу национальную безопасность целых государств.
Появление новых вызовов, которые сегодня существуют, требует адекватной и острой реакции со стороны правоохранительных органов. Прокуратура не только анализирует преступность в данном направлении, но также координирует деятельность, работу иных правоохранительных органов. Наша основная цель – это оперативно установить лицо, виновное в совершении преступления, привлечь его к ответственности и принять исчерпывающие меры для того, чтобы был возмещен вред, причиненный преступниками.
Галина Буро:
Возросло ли количество преступлений в интернете? Как вы считаете, с чем это связано?
Андрей Скурат:
Количество преступлений в сфере информационной безопасности увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти 1 500 преступлений. Они составляют добрую четверть из общей массы преступности. Я считаю, что это немало, большой рост идет.
Наибольшее число преступлений приходится на хищение денежных средств
Несомненно, наибольшее число преступлений приходится на хищение денежных средств. Мы выделяем два основных способа. Наиболее распространенный – так называемый вишинг, когда идет звонок по телефону и злоумышленник, представляясь сотрудником банка либо какой-то финансовой организации, получает реквизиты банковской карточки. Или так называемый фишинг, когда создается копия интернет-страницы, которая внешне схожа с интернет-ресурсом банка либо какой-то торговой интернет-площадки.
Все равно в основе стоит беспечность граждан, невнимательность граждан и непринятие элементарных мер, направленных на обеспечение сохранности своего имущества и денежных средств.
Ситуация, которая складывается в стране, проявила еще одну группу деструктивных интернет-пользователей
События, которые происходят в стране в последнее время, и ситуация, которая складывается, проявили еще одну группу деструктивных интернет-пользователей. Они используют интернет как средство распространения ложных, оскорбительных сведений в отношении сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, работников государственных учреждений и организаций. Призывают к насилию в отношении этих лиц, призывают к уничтожению их имущества.
В лентах Telegram-каналов часто звучат призывы к противоправной деятельности, а иногда и прямое подстрекательство к совершению различного рода тяжких преступлений. Порой распространяется фейковая информация о событиях, которые не имели место либо напрочь извращается природа тех событий, которые происходили.
Мы постоянно (и правоохранительная система в целом) мониторим соответствующие интернет-ресурсы и выявляем эти факты. За сентябрь-октябрь этого года возбуждено порядка 50 и даже больше уголовных дел по этим фактам. По ряду дел установлены подозреваемые, с ними проводятся следственные действия.
Как пример могу привести уголовное дело, возбужденное прокуратурой Мостовского района по статье 189 Уголовного кодекса, это «Оскорбление». В отношении женщины (женщина уже в возрасте, работает заведующей детским садиком, являлась членом участковой избирательной комиссии) в ленте одного из Telegram-каналов была размещена информация оскорбительного содержания. Туда же поместили ее анкетные данные, разместили ее фотографию. В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий было установлено лицо, которое совершило это. Это мужчина 45 лет, имеет нормальную работу достойную. У него есть семья, дети, которые посещают этот же детский сад, где работает женщина-потерпевшая. На вопрос, что послужило мотивом такого противоправного поступка, вразумительного ответа получено не было. Спрашивается: надо ли было совершать такие необдуманные и, наверное, импульсивные действия для того, чтобы в чистой биографии осталось уголовное пятно? Я считаю, что это не стоило того.
Призывы к насилию в отношении сотрудников милиции при определенных условиях можем квалифицировать как подстрекательство к совершению преступления
Что касается призывов к насилию в отношении сотрудников милиции и уничтожению их имущества, который распространяется также в сети Интернет, то такие действия при определенных условиях мы можем квалифицировать как подстрекательство к совершению преступления. Им дается соответствующая правовая оценка.
Буквально пару дней назад прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале «Гродно 97 %» информации, которая явно, открыто призывала к тому, чтобы применять насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел, к тому, чтобы уничтожать их личное имущество, повреждать их транспортные средства. Действия неустановленного лица квалифицированы как подстрекательство к насилию в отношении сотрудников милиции в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за это. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.
В любом случае правоохранители мониторят и видят те сообщения, которые остаются
Галина Буро:
То есть вы мониторите эти чаты? Для этого не надо, чтобы было заявление от гражданина, вы сами проводите мониторинг интернета?
Андрей Скурат:
Ситуация может складываться по-разному. То есть в любом случае правоохранители мониторят и видят те сообщения, которые остаются. Об этом узнают лица, которых эти отношения касаются, потому что ряд дел является делами частного, частно-публичного обвинения, где необходимо изъявление и заявление лица о начале уголовного преследования. Поэтому, в зависимости от состава, поступаем по-разному. Но, в любом случае, правоохранители мониторят все, что касается этой деструктивной деятельности.
Вполне как результат тех призывов, которые распространяются в сети Интернет, может быть то преступление, которое совершено 6 октября в городе Мосты. Около административного здания Мостовского РУВД неустановленные лица разбросали обрезки колючей проволоки, в результате две служебные и пять личных автомашин сотрудников получили повреждения. Были проколоты шины, причинен ущерб. По данному факту возбуждено уголовное в настоящее время и проводится расследование. Из указанного происшествия вполне можно сделать вывод, что те призывы, которые распространяются в сети Интернет, не остаются просто призывами и лозунгами в лентах Telegram-каналов, а реализуются в конкретные действия, конкретные преступления, за которыми последует неотвратимое наказание.
Какие виды уголовной ответственности предусмотрены?
Галина Буро:
Что грозит людям, которые так неосмотрительно кидаются словами в интернете? В том числе угрозами, призывами к насилию.
Андрей Скурат:
За совершение указанных преступлений предусмотрены различные виды уголовной ответственности, в том числе и лишение свободы. Если говорить о наиболее распространенном составе, который мы фиксируем, – это часть 2-я статьи 212 «Хищение имущества путем использования компьютерной техники» – то там лишение свободы вплоть до 5 лет предусмотрено. Если это несанкционированный доступ к компьютерной информации, который повлек тяжкие последствия, часть 3-я статьи 349, – предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На основании части 2-й статьи 351 – так называемый компьютерный саботаж – предусмотрено законодательством наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. То, что касается наказания за угрозы насилия в отношении сотрудников той же милиции, то максимальное наказание предусмотрено – лишение свободы сроком до 6 лет.
Галина Буро:
Например, если мне кто-то напишет угрозу, какое наказание он за это может понести?
Андрей Скурат:
Если это оскорбление будет распространено в сети Интернет, то есть оно будет публичным, это будет уголовная ответственность. Там наказание предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.
Приговоры еще по данным фактам не вынесены, они все свежие, идут расследования
Галина Буро:
Уже есть такие случаи, когда были вынесены приговоры?
Андрей Скурат:
Приговоры еще по данным фактам не вынесены, они все свежие, идут расследования. Часть лиц не установлены, которые оставляли эти сообщения. Скажем так, опыт у нас имеется, есть методы, формы расследования, выявления этих преступлений. Лица устанавливаются.
Галина Буро:
Что нужно сделать, чтобы снизить количество этих преступлений, минимизировать? Интернет у нас разрастается, все больше чатов появляется.
Андрей Скурат:
Мне кажется, здесь просто должна быть нормальная правовая сознательность граждан. То есть они должны понимать, что та анонимность, которая существует в сети Интернет, она не безгранична. И рано или поздно будет установлено лицо, которое оставило это оскорбительное заявление. Я считаю, что те оскорбления и те, скажем так, угрозы, которые появляются в сети Интернет, носят спонтанный и необдуманный характер в большинстве своем и люди впоследствии жалеют о том, что сделали это. Поэтому просто надо думать, что ты делаешь и как ты поступаешь.
Генпрокуратура отреагирует на все факты несвоевременной выплаты заработной платы
Новости Беларуси. Несвоевременная выплата зарплат – на особом контроле прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверки по этому направлению усилятся. В 2020 году их уже проведено свыше 80. По результатам почти 300 виновных привлечены к ответственности. Такая работа дает результат. Если в конце 2019 года задолженность по зарплате имели 114 организаций, то сейчас таких всего 13. Пристальное внимание прокуроры уделят случаям, когда трудовой контракт безосновательно заменяется договором подряда.
Марина Попова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси:
Имеется немало случаев, когда выполнение работ, носящих постоянный характер, вместо надлежаще заключенного трудового договора, контракта было оформлено договором подряда. При этом работники не всегда в полной мере знают свои права и возможности и не всегда понимают, что, заключая договор подряда, они лишаются важных гарантий, таких как право на отпуск, выплаты, связанные с ним, предусмотренная коллективным договором материальная помощь, оплата больничных листов и многое другое.
Генеральная прокуратура призывает граждан обращаться в случае ущемления трудовых прав. Каждая ситуация будет рассмотрена досконально. В ведомстве также обратили внимание на то, что проверки пройдут и на небольших предприятиях, которые ранее не попадали в поле зрения.