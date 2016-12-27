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Какой момент Тимофей Калачёв считает лучшим в своей футбольной карьере?

27.12.2016 - 23:39

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тимофей Сергеевич, большое спасибо за то, что нашли время на эту встречу. Я знаю, что Вы буквально в воскресенье только прилетели и сразу любезно согласились побеседовать. Я поздравляю Вас и всю Вашу семью, и думаю, что телезрители присоединятся – во-первых, с этим званием «Лучшего футболиста Беларуси», во-вторых, с наступающими праздниками. И в финале для зрителей я просто хотел бы Вас спросить: вот какой момент из Вашей футбольной карьеры – или гол, или, что называется, великолепную передачу, которой Вы славитесь, можно было бы показать, как отрывок?

Тимофей Калачёв:
С «Аяксом» момент. Игра дома «Ростов» – «Аякс», когда мы выиграли 4:1. Там передача была со штрафного и Саша Ерохин забил головой. 

Полностью текст интервью и видео здесь

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