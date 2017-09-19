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Белорусские предприятия должны пересмотреть управление товаропроводящими сетями за рубежом

19.09.2017 - 14:24

Новости Беларуси. Об этом 19 сентября заявил Генеральный прокурор нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Конюка, именно сами организации недостаточно контролируют своих партнеров, от того и образовалась внешняя дебиторская задолженность. Речь о сумме более полумиллиарда долларов.  

19 сентября в ведомстве обсуждают пути решения этой проблемы. За столом переговоров сотрудники прокуратуры, представители Министерства промышленности и ведущих производителей страны.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Я понимаю, что есть экономический процесс. Какой-то риск всегда присутствует, когда один контрагент заключает сделку или соглашение по поставке продукции с другим контрагентом. Бывает ситуация экономическая: кто-то прогорел, кто-то перестал существовать, кто-то обанкротился. Такие вопросы бывают.

Но меня волнует криминогенная ситуация, когда сделка заранее заключается мошенническая, когда коррупционные риски присутствуют.

На следующей неделе Генеральная прокуратура Беларуси проведет аналогичное совещание с товаропроводящими сетями в Москве, где обсудят возможность возвращения задолженности нашим предприятиям российских компаний.

В Генеральной прокуратуре Беларуси обсудили управление товаропроводящими сетями за рубежом

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